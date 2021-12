Deux militants tués lors d’une rencontre avec les forces de sécurité à JK’s Shopian

Les forces de sécurité ont lancé une opération de bouclage et de fouille dans le quartier de Chowgam à Shopian, dans le sud du Cachemire, après avoir reçu des informations sur la présence de militants là-bas, a déclaré un responsable de la police.

Deux militants non identifiés ont été tués samedi lors d’une rencontre avec les forces de sécurité dans le district de Shopian au Jammu-et-Cachemire, a annoncé la police.

Les forces de sécurité ont lancé une opération de bouclage et de fouille dans le quartier de Chowgam à Shopian, dans le sud du Cachemire, après avoir reçu des informations sur la présence de militants là-bas, a déclaré un responsable de la police.

Il a déclaré que l’opération de recherche s’est transformée en une rencontre lorsque les militants ont ouvert le feu sur le personnel de sécurité, qui a riposté.

Deux militants ont été tués dans la fusillade qui a suivi, a déclaré le responsable, ajoutant que leur identité et leur affiliation à un groupe étaient en cours de vérification.

L’opération de recherche est en cours, a-t-il déclaré.

