Deux milliardaires pourraient vous coûter de l’argent si vous suivez leurs conseils tout le temps

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Lorsque les gens ont de l’argent, leurs paroles ne sont pas toujours des conseils que vous pouvez suivre.

Image de capture d’écran créée dans Canva

Lorsque les milliardaires utilisent les réseaux sociaux, veillez à ne pas suivre leurs conseils mot pour mot. Leurs conseils pourraient vous mettre en faillite avant que vous sachiez ce qui s’est passé.

Si vous avez suivi les crypto-monnaies même pendant un certain temps, Elon Musk et Mark Cuban ont indirectement conseillé aux gens d’investir dans Dogecoin. Cela blessera à nouveau de nombreuses personnes qui n’ont aucune idée de ce qu’elles font.

Le milliardaire de Dallas, au Texas, Mark Cuban, et Elon Musk, ont transplanté à Austin, au Texas, ont tous deux tweeté et exprimé leur soutien aux crypto-monnaies, en particulier Dogecoin.

Dogecoin est facile pour quiconque d’acheter et de commencer à investir ou à négocier.

De nos jours, il est facile de télécharger une application, comme Robinhood, et d’échanger instantanément Dogecoin.

Lorsque Dogecoin se négociait pour moins d’un centime, Dogecoin était une blague parce que c’était un mème de chien.

Deux ingénieurs en logiciel ont créé Dogecoin le 6 décembre 2013, comme une blague.

Billy Markus, un programmeur IBM de Portland, Oregon, a fondé Jackson Palmer, qui travaillait pour Adobe (ADBE). Palmer a acheté le domaine dogecoin.com. Le mème “doge” était populaire sur Internet à cette époque. Markus voulait rendre sa crypto-monnaie différente de Bitcoin.

Le chien Dogecoin est une race japonaise de chien Shiba Inu.

Bitcoin a un approvisionnement établi de 21 millions de Bitcoins où Dogecoin a 129 millions de pièces et plus peuvent être créés chaque année. Les crypto-monnaies sont évaluées en fonction de l’offre et de la demande. Généralement, moins l’offre ou la rareté d’une crypto-monnaie est disponible, plus le prix est élevé. Mais alors, plus l’offre est disponible pour une crypto-monnaie, plus le prix de la pièce sera bas. Il y a plus basé sur l’utilisation de la crypto-monnaie, mais c’est généralement ainsi que cela fonctionne.

Quand Elon Musk tweete sur Dogecoin, des millions de ses followers regardent ça. Musk compte plus de 51 millions d’abonnés sur Twitter. Certains de ses fans s’attendent à ce que Dogecoin atteigne 1 $ ou plus. Cela me rappelle le trading GameStop que WallStreet Bets faisait et rassemblait beaucoup d’autres personnes pour échanger avec eux.

Le danger avec cela est que certaines personnes n’ont jamais investi auparavant ou ont une expérience limitée en matière d’investissement. Que se passe-t-il si un jour les baleines Dogecoin décident de charger? Cela fera baisser le prix très rapidement.

Si une personne qui a investi dans Dogecoin ne fait pas attention, elle pourrait perdre beaucoup d’argent.

Capture d’écran Twitter créée dans Canva

J’ai vu des gens partager des captures d’écran d’eux achetant Dogecoin alors que le prix était supérieur à 0,20 cents. S’ils vendent Dogecoin au-dessus de 0,20 centimes, ils réaliseront un profit. Mais que faire si le prix tombe en dessous du prix qu’ils ont acheté cette crypto-monnaie? Ils perdront de l’argent. Cela peut aller de quelques dollars à des centaines ou des milliers de dollars.

Le milliardaire de Dallas Mark Cuban fait de même lorsqu’il tweete ou mentionne cette crypto-monnaie. En février, Cuban a déclaré que Dogecoin n’avait aucune valeur intrinsèque.

Sur une note positive, Mark Cuban a récemment annoncé qu’il souhaitait donner un but à l’utilisation de Dogecoin. Cuban a annoncé que les fans peuvent utiliser Dogecoin aux matchs des Dallas Mavericks. Les fans peuvent acheter des billets et des marchandises en utilisant Dogecoin.

Cuban et Musk s’amusent avec Dogecoin. Lorsqu’ils ont chacun des milliards de dollars, ils peuvent faire ce qu’ils veulent.

Dans le passé, Musk a été condamné à une amende par la SEC pour avoir publié des tweets sur des investisseurs Tesla trompeurs. Il a tweeté sur la privatisation de Tesla et le cours de l’action a baissé. En conséquence, Musk a dû démissionner de son poste de président de Tesla, et lui et Tesla ont dû payer une amende de 20 millions de dollars chacun.

Il ne semble pas que Musk ait appris que ses tweets peuvent coûter cher. Cette fois, cela pourrait coûter aux investisseurs Dogecoin.

Consultez ces autres articles sur les crypto-monnaies.