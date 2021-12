Deux mineurs sont arrêtés pour avoir mis le feu à six conteneurs à Malaga

28/12/2021 à 12:03 CET

L’argent du Police locale de Malaga ont arrêté deux filles âgées de 15 et 16 ans en tant qu’auteurs présumés d’un crime de dommages après, prétendument, mettant intentionnellement le feu à plusieurs conteneurs.

Les événements se sont déroulés vers 23 heures, le dimanche 26 décembre, dans le quartier malaguène de Santa Rosalía. La salle 092 a reçu un appel alertant qu’un conteneur était en train de brûler Rue Ronda SalientePar conséquent, une équipe de police est venue sur le site et a vérifié qu’il y avait six conteneurs en feu – cinq de restes organiques et un en papier. L’incendie a été éteint par des membres du service d’incendie royal de Malaga qui se sont rendus sur les lieux.

La police locale a rencontré des témoins des événements, dont certains avaient dans un premier temps éteint le feu dans un conteneur, Ceux qui ont déclaré que les auteurs étaient deux filles, dont ils ont contribué aux caractéristiques, qu’ils avaient vues traîner dans le quartier, ont signalé la police locale dans un communiqué.

Les agents ont localisé le auteurs présumés à proximités, plus précisément dans la rue Cantar de los Cantares, étant reconnus par les témoins, sans aucun doute, comme les responsables des incendies de conteneurs.

Alors, ils ont procédé à leur identification, vérifiant qu’ils étaient mineurs, les obligeant à retirer tout ce qu’ils avaient dans leurs poches et pouvant vérifier qu’ils transportaient jusqu’à dix briquets, qui sont intervenus par des policiers locaux.

Une unité civile du Groupe de Recherche et de Protection (GIP) de la Police Locale de Malaga Il s’est présenté à l’appui du lieu, pouvant accéder à des images dans lesquelles les faits ont été appréciés, qu’ils ont fourni comme preuve.

Dans un rapport d’expertise officiel de la société de nettoyage de Malaga SAM (Limasam), la première évaluation générale des dommages s’élevait à un total de 4 143,95 euros, 715,79 euros pour chacun des cinq conteneurs organiques et 565 euros pour celui en papier.

Face aux faits, les policiers locaux ont procédé à l’arrestation des deux mineurs impliqués et leur transfert dans les commissariats, étant, par la suite, traduit en justice. L’enquête reste ouverte, puisque les mineurs, accompagnés d’une tierce personne, pourraient être les auteurs d’autres incendies de conteneurs provoqués dans la zone.

Surpris en enregistrant la performance des pompiers

Moins de 24 heures plus tard, vers 22 h 30 ce lundi dernier, lundi 27 décembre, des agents de la Police locale de Malaga Ils ont arrêté un individu de 42 ans en tant qu’auteur présumé d’un délit de dommages et intérêts et un autre de menaces graves.

Les agents ont été alertés par le local 092 du La police locale de l’existence d’un conteneur en feu dans le quartier d’El Bulto, plus précisément dans la rue López Pinto, se rendant sur les lieux et étant informé par un témoin des faits concernant les caractéristiques physiques et les vêtements de l’auteur.

Une fois sur les lieux, ils ont trouvé l’individu dans le proximité à côté d’un autre incendie criminel, dans ce cas, les restes de bois, tout en enregistrant avec un téléphone portable les actions des membres du Service Royal d’Incendie de Malaga qui éteignaient l’incendie.

En s’apercevant de la présence policière, l’individu a tenté de fuir les lieux, être intercepté à quelques mètres par les agents, qui a procédé à son identification et à sa fouille, en localisant un briquet dans l’une des poches de son pantalon, ainsi qu’en vérifiant qu’il avait des traces de suie.

L’individu était très agressif, se terminant pou reconnaître spontanément qu’il a brûlé le conteneur et les restes de meubles en raison d’une dispute qu’il venait d’avoir avec deux individus, à la suite de laquelle, quelques instants plus tard, il a gravement menacé les agents et les pompiers.

Face aux faits, les policiers locaux ont procédé à son arrestation et à son transfert au commissariat, pour être ensuite traduit en justice. Précédemment, Il a également menacé le médecin qui l’a soigné dans un centre de santé. Quant au conteneur, dans ce cas sa valorisation était de 1 376 euros, main d’oeuvre comprise.