Deux mineurs sont grièvement blessés lors de l’explosion d’un château gonflable lors d’une foire à Valence

01/04/2022

Act à 21h30 CET

Ignacio Cabanes / Laura Sena

Les fortes rafales de vent enregistrées à la dernière minute de ce mardi dans la météo à Valence ont causé l’un des constructions gonflables de la foire de Mislata. Comme vous l’avez peut-être appris Ascenseur-EMV, il y a quatre mineurs blessés, dont deux graves. Il s’agit de deux filles de 8 et 5 ans qui ont été éjectés du pneumatique et ont heurté le sol et l’un des étals du marché de la foire de Mislata. Les ambulances du SAMU ont transféré les deux mineurs au Hôpital la Fé Oui à l’Hôpital Clínico de Valencia, respectivement. Certains parents ont également transporté leurs enfants à l’hôpital avec leurs propres véhicules.

L’événement a eu lieu le 20 heures et, apparemment, le gonflable il n’était pas ancré au sol. Au moment de l’incident, ils avaient environ 10 mineurs à l’intérieur de l’attraction.

Des agents de la police locale se sont rendus sur place, Sapeurs pompiers Oui Police nationale, en plus des deux SAMUS mentionné, deux ambulances SVB et trois ambulances TNA. L’un de ces TNA a déplacé un autre mineur blessé avec un pronostic bénin au Hôpital de Manises.