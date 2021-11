Deux mois de prison pour deux joueurs de la troisième équipe pour avoir tenté de réparer un jeu

16/11/2021 à 15h52 CET

Le tribunal pénal numéro 6 de Valence a condamné chacun à des peines de deux mois de prison, qui se substitue à des amendes de 720 euros, et au paiement d’autres amendes de 500 euros, pour un délit de corruption dans le sport à deux joueurs de troisième division ils ont essayé de truquer un de leurs matchs.

Il s’agit de deux capitaines du Club Deportivo Acero, un club basé à Sagunto qui a participé au sixième groupe de la troisième division, qui ils ont essayé de manipuler le résultat d’un match pour gagner de l’argent avec paris qu’ils avaient fait auparavant.

La sentence, déclarée définitive après l’accord de conformité intervenu entre les parties le jour du procès, apprécie l’atténuation des retards injustifiés dans la conduite des deux condamnés et établit la disqualification des deux pour l’exercice professionnel du sport pendant la durée de la peine.

Les deux capitaines du CD Acero ont tenté de convaincre le gardien de se laisser marquer un but en échange de 1.000 euros

Comme indiqué dans les faits prouvés du jugement, les deux capitaines d’Acero ont contacté le gardien de son équipe et lui a offert 1 000 euros pour s’être laissé marquer un but dans la première partie du match qui les a affrontés le 28 février 2016 contre les Club Deportivo Pièces Détachées Colon De Valence. La phrase reflète que, de cette manière, ils entendaient « obtenir un avantage économique illicite grâce aux paris précédemment effectués ».

L’entraîneur avait déjà été prévenu lorsque le match a eu lieu

Le gardien a refusé jusqu’à trois fois accepter l’offre, ils lui ont alors manifesté leur surprise de ce refus et lui ont dit que il y avait « beaucoup d’argent en jeu » et c’était un moyen de collecter l’argent que le club leur devait. Lorsque la réunion a eu lieu, l’entraîneur du Steel Sports Club, qui J’avais déjà été prévenu par le portier, a détecté une attitude suspecte chez l’un des capitaines condamnés -l’autre n’a pas joué comme il était sanctionné-, car facilité en permanence la possession du ballon à l’équipe adverse, il a donc été remplacé par un autre footballeur.

L’équipe a perdu 0 – 1, mais les joueurs n’ont pas pris d’argent

L’équipe locale a perdu le match par 0-1, mais « pas à cause des manœuvres de l’accusé », à propos desquelles il n’y a aucune preuve qu’ils ont reçu un avantage économique, « mais uniquement et exclusivement pour le développement de la lutte litigieuse », précise la résolution judiciaire.

La directive sépara les capitaines et les dénonça

Apres le jeu, le gardien de but a informé le conseil d’administration du club de ce qui s’est passé et celui-ci décida de séparer les deux capitaines de l’équipe et de déposer le dossier correspondant plainte. La Fédération royale espagnole de football a été partie à ce processus en tant qu’accusation privée.