Deux mois plus tard : l’ancien responsable de la maintenance de Monero libéré de la garde aux États-Unis

Riccardo Spagni, l’ancien responsable de la maintenance de Monero qui a récemment été arrêté pour des accusations sans rapport avec le jeton de confidentialité, a rapporté que des responsables américains l’avaient libéré.

CryptoPotato a rapporté début août lorsque Spagni a été arrêté pour fraude présumée commise entre 2009 et 2011. Les rapports ont indiqué que ses crimes n’avaient rien à voir avec son travail pour la pièce de monnaie populaire Monero, car ils dataient bien avant la création du réseau. Au lieu de cela, ses crimes présumés étaient liés à son temps en tant que responsable informatique chez Cape Cookies – une boulangerie du Cap, en Afrique du Sud. Plus précisément, les allégations prétendaient qu’il avait intercepté des factures d’une autre société (EnSync) et utilisé de fausses informations pour fabriquer des factures similaires liées à la même société. L’arrestation a eu lieu en juillet à Nashville, Tennessee, lors d’un arrêt de ravitaillement prévu à bord d’un jet privé en route pour le Mexique. Plus tôt cette semaine, cependant, Spagni a fourni une mise à jour via Twitter en disant qu’il était “très heureux” que le tribunal américain l’ait libéré. De plus, l’ancien responsable de la maintenance de Monero a indiqué qu’il travaillait activement avec ses avocats pour retourner en Afrique du Sud.

Je suis très heureux que le tribunal américain m’ait libéré. Je travaille activement avec mes avocats sur un moyen de retourner en Afrique du Sud dès que possible afin que je puisse régler ce problème et le mettre derrière moi une fois pour toutes. C’est ce que j’ai toujours voulu faire. – Riccardo Spagni (@fluffypony) 21 septembre 2021

La source