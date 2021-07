Deux moniteurs en un : ce LG ultra-large proposé par Amazon peut faire monter en flèche votre productivité | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Si vous pouvez vous permettre un moniteur ultra-panoramique, il existe un modèle LG qui est parfait et qui est aussi désormais bien moins cher grâce à la remise de 260 € qu’Amazon applique.

Si vous travaillez à domicile et que vous allez le faire pendant longtemps, investir dans un moniteur qui donne un saut qualitatif et quantitatif à votre travail est toujours une bonne décision, et c’est que non seulement cela vous permettra de maintenir un posture plus ergonomique, mais cela peut aussi augmenter votre productivité.

Dans la plupart des cas, un grand moniteur est recommandé pour travailler, de préférence panoramique pour pouvoir contrôler plus d’informations en un coup d’œil. Si vous avez aussi un budget plus ou moins lâche, il y a un modèle qui peut vous intéresser : le LG 49WL95C-WE qu’Amazon a réduit de 260 € pour le laisser à “seulement” 1 009 €.

Ce moniteur ultra-large avec dalle IPS LED mesure 49″ en diagonale et est parfait si vous souhaitez avoir un moniteur au lieu de plusieurs pour travailler plus confortablement.

C’est évidemment un prix très élevé, mais cela en vaut vraiment la peine si vous pouvez vous le permettre. C’est comme avoir deux moniteurs 27″ en un 49″, avec une dalle LED IPS continue qui vous permettra beaucoup plus de polyvalence au quotidien.

Wide Dual QHD et avec la possibilité de connecter deux PC

La résolution de ce moniteur ultra-large LG est Quad HD, bien que ce ne soit peut-être pas la plus importante de toutes ses fonctionnalités.

La meilleure chose est la quantité d’informations qui peuvent être vues sans avoir à basculer entre les fenêtres, et en fait, il est possible de connecter deux ordinateurs simultanément, en divisant votre écran 49 “en deux.

Travailler avec des outils comme Excel ou des programmes de montage vidéo est un réel avantage, vous permettant d’en faire plus avec beaucoup moins d’efforts.

Le prix est, comme nous l’avons déjà dit, élevé, même s’il existe heureusement des modèles moins chers. Par exemple, ce 34″ Samsung pour seulement 399 euros.

