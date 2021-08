Deux morts, cinq autres craignent d’être ensevelis sous les débris alors qu’un glissement de terrain frappe Pithoragarh dans l’Uttarakhand

in

Au moins deux personnes ont été tuées tandis que cinq autres seraient ensevelies sous les décombres en raison d’un glissement de terrain dans le district de Pithoragarh (Uttarakhand) lundi, a déclaré lundi le ministre en chef Pushkar Singh Dhami.

S’adressant à Twitter, Dhami a déclaré que les autorités avaient reçu l’ordre d’accélérer la mission de sauvetage.

के जुम्मा गांव के पास भूस्खलन की वजह से 2 लोगों की दुखद मौत एवं 5 अन्य की मलबे में दबे होने की खबर है।

विषय में जिलाधिकारी से बात कर रेस्क्यू मिशन तेज करने का निर्देश दिया है। वहां फंसे लोगों की सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। – Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) 30 août 2021

Le district de Pithoragarh reçoit des pluies incessantes depuis 4 à 5 jours, entraînant plusieurs incidents de glissements de terrain. Une femme de 23 ans a disparu la semaine dernière dans le village de Joshi de la sous-division de Dharchula à Pithoragarh.

