Deux morts et un blessé dans une fusillade dans un cimetière de Valence

11/01/2021

Deux personnes sont mortes d’une blessure par balle en un tournage s’est passé ce lundi au cimetière de Torrent (Valence) et un autre a été blessé et reste hospitalisé.

Le personnel de santé a tenté de réanimer l’un de ceux qui est finalement décédé, âgé de 78 ans, à penser qu’il avait subi une crise cardiaque, lors de la réalisation du soulèvement ultérieur du cadavre, il a été constaté que eu un trou de balle.

Selon des sources, ce défunt était une personne qui à ce moment-là visitait le cimetière et Il n’appartenait pas au clan gitan dont font partie l’autre victime d’arme à feu, âgée de 44 ans, et le blessé, âgé de 20 ans., qui est admis à l’Hôpital général de Valence « stable et, pour l’instant, hors de danger« , selon des sources de ce centre.

L’événement s’est produit vers 10h15 dans le cimetière de Torrent, qui a été fermé au public pendant l’enquête sur l’événement, ce qui a conduit à un important déploiement de la police dans la municipalité valencienne.

On ne sait pas qui sont l’auteur ou les auteurs de la fusillade, et la police nationale a ouvert une enquête.

Le cimetière du Torrent a été fermé au public alors que l’enlèvement des deux corps est ordonné et que la fusillade fait l’objet d’une enquête, qui, selon des sources municipales, s’est produite vers 10h15, à une heure où il y avait peu de monde dans le cimetière. .

Il parait, deux clans d’ethnie gitane se sont affrontés avec des armes à feu.

Concernant la possibilité de représailles entre les clans, des sources ont indiqué que si elles se produisent elles ne croient pas que ce sera ce lundi puisque la procédure de ces familles est de disparaître pour un temps.

Des sources municipales ont envoyé un message de tranquillité à la population et ils ont indiqué que dans toute la municipalité de Torrent il y a un large déploiement de police pour localiser l’auteur ou les auteurs des coups de feu.