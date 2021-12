Deux négationnistes tentent d’arrêter la vaccination dans une école de Pego

23/12/2021 à 20h41 CET

APF

Un négateur qui prétendait être la police nationale et le père d’un élève a tenté de boycotter la vaccination des écoliers de l’école publique Pego Carolina Sala.

La femme a déclaré qu’elle représentait une association qui est contre les vaccins. Lorsqu’il s’est rendu au centre, il a annoncé qu’il allait appeler le La gendarmerie, ce qu’elle a finalement fait, d’identifier les agents de santé et les enseignants puisque, selon elle, Le protocole était violé et il allait tous les signaler. Il a appelé à l’arrêt de la vaccination des garçons et des filles.

A l’école, il y a eu des moments de tension. Des sources du conseil municipal ont souligné leur plein soutien et leur gratitude pour le travail effectué par les agents de santé et les enseignants.

Ils ont souligné que, malgré la présence de ces négateurs, la journée de vaccination pouvait être réalisée. Et ils ont insisté pour que le conseil municipal soutienne et remercie les agents de santé pour l’effort et le professionnalisme dont ils font preuve dans la lutte contre covid19.