Deux notes de bas de page pour hier soir

Joe Biden a battu Donald Trump dans le New Jersey par 16 points en 2020. Le gouverneur démocrate sortant, Phil Murphy, n’a pris qu’aujourd’hui une légère avance sur Jack Ciattarelli dans sa course à la réélection avec 50% des voix. La vague rouge qui a déferlé sur le New Jersey avait des courants surprenants. Le tweet ci-dessous vient d’hier soir et se lève – voir «Comment un chauffeur de camion a dépensé 153 $ pour sa campagne électorale dans le NJ pour probablement détrôner un pivot politique» – comme je l’écris en fin d’après-midi le lendemain des élections. Analyses ça.

Le président du Sénat de l’état du NJ va perdre face à un rando qui n’a pas fait campagne. Il n’a pas de site internet, celui-ci vient de Facebook. pic.twitter.com/Oq4yVlzZcq – BrianElections (@BrianElections) 3 novembre 2021

Le gouverneur élu de Virginie Glenn Youngkin est de bonne humeur au lendemain de sa colère contre Terry McAuliffe. Sur une histoire qui m’a préoccupé, Youngkin remercie le Lincoln Project pour sa contribution à son élection. L’agent démocrate à l’origine du canular du Lincoln Project veut que l’on sache que « le coup mal conçu a toujours eu pour objectif d’être transparent sur le fait que son intention était de lier Youngkin à Trump et aux tristement célèbres manifestations de Charlottesville et que son auteur était bien l’opération républicaine Never Trump le Projet Lincoln… » Cela dépend peut-être du sens de « Opération républicaine ».

RUPTURE: Le gouverneur élu de Virginie Glenn Youngkin envoie une corbeille de fruits avec une carte de remerciement au Lincoln Project. « C’est le moins que nous puissions faire. Après tout, ils nous ont aidés à vaincre Terry McAuliffe », a déclaré un assistant de Youngkin. – Jeff Charles, Critical Race Pimp (@JeffOnTheRight) 3 novembre 2021