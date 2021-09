Deux nouveaux champions du monde couronnés alors que Big E remporte le titre de la WWE et Tommaso Ciampa remporte son deuxième titre NXT

Cette semaine a vu de grands changements sur WWE TV avec deux tout nouveaux champions couronnés.

À la fin de Monday Night RAW cette semaine, Big E a encaissé son contrat Money in the Bank et a vaincu Bobby Lashely pour remporter le titre de la WWE.

Big E a finalement atteint le sommet de la WWE

Le championnat est le premier titre mondial de Big E à la WWE et après Kofi Kingston, il est le deuxième membre de New Day à atteindre le sommet.

Les fans ont longtemps cru que Big E était capable de remporter un titre mondial et enfin, la WWE a appuyé sur la gâchette du joueur de 35 ans.

Sa poussée en solo a commencé en juillet de l’année dernière lorsque Kingston a rejoint Xavier Woods sur la liste des blessés. Il remporterait le titre Intercontinental le jour de Noël 2020 avant de finalement abandonner ce titre à Apollo Crews sur la route de WrestleMania 37.

Big E a célébré sa victoire au titre avec ses frères New Day

Maintenant que Big E a remporté le titre, il passera à la marque RAW de SmackDown et rejoindra à nouveau ses frères New Day. Ils ont été séparés à l’origine dans le projet d’octobre dernier.

Ailleurs, la marque NXT a commencé une nouvelle ère cette semaine alors que l’émission s’appelle désormais NXT 2.0 et a été renommée.

Cependant, ce qui est ancien est nouveau puisque Tommaso Ciampa est devenu le champion NXT lors de l’épisode inaugural de la nouvelle ère.

Tommaso Ciampa est désormais double champion NXT

Cela marque le deuxième règne de Ciampa et compte tenu de son premier règne très réussi en tant que talon, les fans sont intrigués par la façon dont les choses vont se dérouler pour le joueur de 36 ans.

C’était un fatal-quatre voies pour le titre que Samoa Joe a été contraint de quitter. Von Wagner (anciennement connu sous le nom de Cal Bloom), LA Knight et le favori du consensus, l’Anglais Pete Dunne, ont tous échoué dans la nuit.

Ciampa est une main chevronnée qui peut mener la marque vers la prochaine ère et dominer de manière convaincante le prochain prospect. La WWE a lancé plusieurs nouveaux talents sur NXT cette semaine, donc avoir un champion avec une valeur de nom pour commencer semble une idée judicieuse.

Le nouveau look de la WWE pour NXT

Pour Big E, Survivor Series n’est que dans deux mois et il est actuellement sur une trajectoire de collision avec le champion universel apparemment imbattable, Roman Reigns.

La semaine prochaine à RAW, The Bloodline – Reigns et The Usos – devraient apparaître sur RAW au lieu de participer à la tournée européenne. Une querelle New Day et Bloodline pourrait-elle être déclenchée?