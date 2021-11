Deux nouveaux médicaments oraux approuvés pour le traitement Covid ; détails ici

L’autorisation britannique au molnupiravir, et les résultats montrés par le médicament de Pfizer, ont donné l’espoir qu’il ouvrirait la voie à une gestion plus efficace de Covid-19 dans tous les pays (Photo: .)

Le régulateur britannique des médicaments a annoncé qu’il avait donné un avis au premier antiviral oral pour le traitement du covid-19 jeudi. Le médicament nommé » molnupiravir » développé par Merck et Ridgeback a été autorisé pour ceux qui présentent des symptômes légers à modérés de Covid-19 ou au moins un risque pouvant entraîner une maladie grave, a déclaré l’agence de réglementation britannique.

Le même jour, Pfizer a également annoncé les résultats de l’essai de son médicament antiviral oral COVID-19 « Paxlovid », affirmant que le médicament a considérablement contribué à réduire les hospitalisations et les décès liés au covid-19.

Actuellement, le molnupiravir fait l’objet d’essais en Inde tandis qu’aux États-Unis, il est également en cours d’évaluation par la FDA (Food and Drug Administration).

Aucun médicament antiviral oral à l’exception du Molnupiravir

Il y a eu plusieurs médicaments vus par le monde tout au long de la pandémie, mais jusqu’à présent, aucun médicament recommandé par voie orale n’a obtenu l’autorisation réglementaire dans aucun des pays des régulateurs alimentaires en dehors du molnupiravir. Les autres traitements n’avaient pas non plus donné les résultats attendus d’eux.

Le remdesivir, l’hydroxychloroquine, le ritonavir et le lopinavir, et l’interféron bêta 1a faisaient partie des médicaments contre le covid qui étaient en cours d’essai. L’OMS a finalement conclu que ces quatre médicaments ont peu ou pas d’effet sur les patients hospitalisés du Covid-19.

Qu’en est-il du Molnupiravir et du Paxlovid

L’autorisation britannique du molnupiravir et les résultats montrés par le médicament de Pfizer ont laissé espérer qu’il ouvrirait la voie à une gestion plus efficace du Covid-19 dans tous les pays. Le régulateur britannique a en fait déclaré que le molnupiravir est « sûr et efficace » à utiliser. Le 27 octobre, l’OMS a notifié que le molnupiravir était en cours d’évaluation pour inclusion dans les lignes directrices de l’OMS sur la thérapeutique Covid-19 et attend l’autorisation de ses régulateurs.

Quant à Paxlovid, Pzifer prévoit de soumettre ses données d’essais cliniques intermédiaires à la FDA, la réglementation alimentaire américaine, pour une autorisation d’utilisation d’urgence dès que possible.

Et l’Inde ?

Merck est actuellement en pourparlers avec de nombreux fabricants indiens de médicaments pour obtenir une licence pour le molnupiravire. Le 29 juin, le fabricant indien de médicaments Cipla a annoncé que Dr Reddy’s Laboratories Ltd (DRL), Emcure Pharmaceuticals Ltd, Sun Pharmaceutical Industries Ltd et Torrent Pharmaceuticals Ltd collaboreraient pour un essai du médicament molnupiravir pour le traitement des patients Covid légers.

Un porte-parole de DRL a déclaré plus tôt que l’essai était en cours et que des données provisoires étaient partagées avec le DCGI (Drugs Controller General of India). Il a également déclaré que les développements concernant l’approbation dans d’autres pays sont également suivis/suivis.

Hetero Labs Ltd avait également soumis des données cliniques provisoires chez des patients atteints de covid modérée, a déclaré la Central Drugs Standard Control Organisation.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.