Deux nouveaux numéros à surveiller

Au moment où j’écris vendredi matin, tous les principaux indices boursiers sont en hausse, les gains de 1,2 % du Nasdaq menant la charge.

Pourquoi les investisseurs sont-ils de bonne humeur ?

Parce que les chiffres de la masse salariale non agricole de ce matin sont inférieurs aux attentes, mais pas trop en deçà des attentes.

Attendez un instant – nous reviendrons en arrière…

***« Signes d’avertissement pour une correction potentielle »

Pas exactement une ligne d’objet réconfortante pour un e-mail…

C’est pourtant ainsi que nos experts techniques, John Jagerson et Wade Hansen, ont intitulé le rappel par e-mail de leur webinaire du mercredi destiné aux abonnés.

Alors, quels sont ces signes avant-coureurs ? Et que suggèrent-ils exactement au sujet d’une correction ?

Comme nous allons nous plonger aujourd’hui, il y a deux dynamiques que nous devons surveiller. Au fur et à mesure de leur évolution, les actions américaines pourraient également disparaître.

Pour les nouveaux lecteurs, John et Wade sont les analystes de Strategic Trader.

Pour identifier les configurations commerciales rentables, ils analysent une variété de points de données, de ratios, de modèles de graphiques, d’indicateurs et de marchés mondiaux. Il s’agit d’un arsenal de ressources d’investissement qui aident à fournir des indices sur la direction probable des secteurs et des actions spécifiques.

Alors, qu’est-ce que John et Wade envisagent aujourd’hui qui se cache derrière le titre ?

De leur dernière mise à jour :

Deux marchés internationaux clés ont atteint des points d’inflexion critiques qui pourraient avoir un impact sur la prochaine évolution des actions américaines. La mise à jour de cette semaine expliquera pourquoi les mouvements de devises au Japon et la volatilité des actions en Chine peuvent être de grands signes avant-coureurs d’une correction potentielle des marchés américains si les données économiques commencent à montrer un ralentissement de la croissance.

Alors, à quel point devrions-nous être concernés ?

Découvrons-le.

***Pourquoi devrions-nous encourager un yen faible

Pourquoi les investisseurs boursiers américains devraient-ils se soucier du yen japonais ?

Car, comme le soulignent John et Wade, un yen faible est généralement un signal très positif pour les marchés boursiers américains.

De leur mise à jour :

Il est très bon marché d’emprunter des yens et d’utiliser ces fonds pour acheter des actifs plus risqués (comme des actions) qui offrent un rendement plus élevé. Cet emprunt affaiblit effectivement le yen. Si le yen perd de la valeur, les investisseurs continueront probablement d’emprunter car ils s’attendent à rembourser leurs prêts avec un yen moins cher à l’avenir, ce qui réduit encore leurs coûts d’emprunt. L’une des raisons pour lesquelles le marché a été si haussier est que le yen a été beaucoup plus faible que prévu. Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, la baisse du yen a même dépassé un dollar américain historiquement faible.

Fig. 1 — Graphique journalier du yen japonais (JPYUSD) — Source du graphique : TradingView

Ainsi, un yen faible a tendance à encourager l’emprunt de yen pour acheter des actions. Souvent, cela signifie les actions américaines. Par conséquent, nous voulons que le yen reste faible.

Quelle est la probabilité que cela se produise ?

Revoyez le tableau ci-dessus…

Nous voyons le yen chuter fortement à partir du début de l’année. Jusqu’ici tout va bien.

Mais à partir du mois d’avril, le yen rebondit, se redressant jusqu’en mai. Après cela, il s’est négocié dans une configuration en coin rétrécissant. En d’autres termes, il pourrait se casser de toute façon.

Revenons à John et Wade :

Si la devise peut atteindre de nouveaux plus bas, cela indiquerait probablement qu’il existe un potentiel de hausse supplémentaire à court terme pour les actions… Si le soutien se maintient, les investisseurs pourraient voir cela comme un signal d’alerte précoce indiquant qu’une partie des capitaux pourrait commencer à sortir des actions.

Si nous élargissons notre calendrier, nous verrons qu’il y a de la place pour que le yen baisse considérablement. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, en 2015, il était environ 12% inférieur à ce qu’il est aujourd’hui.

Alors, gardez le yen sur votre radar.

Je ferai remarquer qu’entre mercredi, lorsque John et Wade ont envoyé leur mise à jour, et ce matin, le yen a baissé par rapport au dollar. C’est ce que nous voulons voir.

*** Les actions chinoises sont un autre bon indicateur avancé pour le marché américain

Revenons à John et Wade :

Comme vous pouvez l’imaginer, tous les emprunts en yen ne sont pas dirigés vers les actions américaines. Une grande partie est utilisée pour financer des actions et des actifs immobiliers en Chine. La demande d’actifs chinois a fait grimper la valeur du yuan chinois de près de 13 % depuis le creux du marché en mai dernier.

John et Wade soulignent une caractéristique intéressante du marché chinois, à savoir que les petits investisseurs à effet de levier dominent le marché.

Ainsi, si ces investisseurs chinois fortement endettés s’inquiètent de l’augmentation des coûts d’emprunt, cela peut signifier qu’une mer de capitaux s’écoule des actions chinoises… rapidement.

Est-ce que nous voyons cela se produire maintenant?

Revenons à John et Wade :

Bien que nous ne voyions pas encore de raison de paniquer, les indices boursiers chinois recommencent à avoir l’air surchauffés et pourraient être proches d’un sommet.

Mais encore une fois, qu’est-ce que tout cela a à voir avec les actions américaines ?

C’est là que John et Wade dessinent une dynamique intéressante.

De leur mise à jour :

La plupart des investisseurs américains ne réalisent pas que les commerçants boursiers chinois relativement nerveux représentent un bon indicateur pour les actions américaines et l’appétit pour le risque chez les commerçants en général. Au cours des dernières années, si les indices boursiers chinois (nous avons utilisé l’indice Hang Seng ci-dessous) forment une série de sommets inférieurs tandis que le S&P 500 forme des sommets supérieurs, une correction ou un marché baissier est presque certain d’être dans moins de huit semaines. Comme vous pouvez le voir dans le graphique suivant, le Hang Seng (ligne rouge) a formé ce modèle de divergence à double sommet avec le S&P 500 (ligne verte) avant chacune des quatre dernières corrections majeures.

Fig. 2 — Tableau de comparaison des indices Hang Seng (rouge) et S&P 500 (vert) — Source du graphique : TradingView

Actuellement, nous ne pouvons pas affirmer qu’un deuxième sommet inférieur a encore été formé sur le Hang Seng, mais il est suffisamment proche pour que nous devions le surveiller très attentivement.

Il est encore trop tôt pour affirmer que le Hang Seng a atteint un deuxième sommet officiel, mais depuis mercredi, nous n’avançons pas dans la bonne direction.

Ci-dessous, nous examinons le Hang Seng au cours du mois dernier. Notez la forte baisse au cours des dernières séances de bourse.

Bien que cela puisse s’inverser et sauter plus haut, ce n’est pas ce que John et Wade voulaient voir.

Donc, deux marchés internationaux, deux points d’inflexion. Et jusqu’à présent, l’un s’est dirigé dans la direction que nous voulons, l’autre pas autant.

Mais ajoutons une petite bonne nouvelle dans le mélange…

***Le rendement du Trésor à 10 ans reste stable

Il y a deux semaines aujourd’hui, nous avons présenté une analyse de John et Wade dans le Digest qui portait sur l’inflation.

En bref, John et Wade ont suggéré de regarder le rendement du Trésor à 10 ans comme un bon baromètre pour mesurer à quel point les traders étaient préoccupés par les pressions inflationnistes.

Si le rendement à 10 ans continuait à augmenter et remettait en cause son précédent sommet de 1,77%, John et Wade ont déclaré que cela exercerait probablement une pression à la baisse sur le S&P. Mais si le taux à 10 ans se maintenait, voire reculait, il offrirait un support.

Au moment où j’écris vendredi matin, le rendement à 10 ans se situe à 1,56%, offrant une marge de manœuvre substantielle par rapport à ses récents sommets.

***Malgré les incertitudes en provenance d’Asie, John et Wade restent optimistes

John et Wade ont terminé leur mise à jour de mercredi en recentrant leurs abonnés sur les chiffres de l’emploi chez eux.

De leur mise à jour – rappelez-vous, c’était mercredi :

Bien que le reste de la semaine soit susceptible d’être volatil, nous restons optimistes. Et malgré la surprise négative du BLS le mois dernier, nous anticipons de bons chiffres d’embauche ce mois-ci. Les deux références internationales que nous avons évaluées dans la mise à jour de cette semaine devraient sembler moins inquiétantes si les données du BLS correspondent à nos attentes pour plus de 700 000 emplois ajoutés vendredi.

Il s’avère que les chiffres de la masse salariale n’ont pas atteint cet objectif. Ils n’ont augmenté que de 559 000 par rapport à l’estimation officielle de 671 000 d’un sondage Dow Jones.

Alors, en revenant au sommet du Digest d’aujourd’hui, pourquoi les stocks sont-ils en hausse aujourd’hui ?

Parce que les chiffres étaient assez bons pour apaiser les craintes que l’économie ne stagne, mais ils n’étaient pas si bons qu’ils suggèrent que la Fed doit jeter de l’eau froide sur l’économie.

L’une des plus grandes questions aujourd’hui est de savoir quand la Fed augmentera ses taux d’intérêt et resserrera sa politique monétaire.

Une croissance économique trop forte, trop rapide, accélérerait probablement le moment où la Fed devra tirer les rênes de l’économie. Wall Street ne veut pas de ça.

Donc, les chiffres d’aujourd’hui étaient un peu comme Boucle d’or – pas trop mal, pas trop bon, juste ce qu’il faut pour que la fête continue.

