Deux nouveaux personnages Genshin Impact ont été révélés

C’est une journée folle pour Genshin Impact joueurs. Après avoir obtenu la date de sortie de la version 2.3 de Genshin Impact plus tôt dans la journée, deux personnages entièrement nouveaux ont été présentés via les comptes de médias sociaux officiels de Genshin Impact. Shenhe et Yun Jin sont tous deux des utilisateurs d’armes d’hast et s’alignent respectivement sur les éléments cryo et géo.

En termes d’informations, il y a très peu de choses, mais cela nous donne au moins une bonne idée de ce à quoi s’attendre dans les futures mises à jour. Fait intéressant, ces deux personnages viennent de Liyue plutôt que du nouvel archipel d’Inazuma où se déroule le scénario le plus récent.

Ce n’est en aucun cas une mauvaise chose car ces zones peuvent toujours faire avec des personnages plus intéressants qui les peuplent, et pour être juste, nous aurons beaucoup d’amour pour Inazuma lorsque la version 2.3 de Genshin Impact sortira.

Shenhe vient d’une famille d’exorcistes et, pour des raisons inconnues, est passé sous la tutelle de Cloud Retainer. Comme mentionné précédemment, elle utilise des armes d’hast cryo, elle peut donc défier Rosaria pour une place dans votre équipe. Cependant, il reste à voir si elle remplira le même rôle de soutien au dps que le meilleur fidèle de Monstadt !

Shenhe ‧ Transcendance solitaire Âme éthérée au milieu du royaume des mortels Shenhe vient d’une branche familiale d’un clan d’exorcistes. Pour certaines raisons, Cloud Retainer l’a accueillie comme disciple. Pour Shenhe, Cloud Retainer est un maître bien informé et bavard.#GenshinImpact pic.twitter.com/OrjpVCqmkD – Genshin Impact (@GenshinImpact) 22 novembre 2021

Yun Jin secoue également l’arme d’hast, mais rejoint le petit groupe bien-aimé des utilisateurs de la géo. D’après le peu d’informations que nous avons sur l’histoire, elle est la directrice d’une troupe d’opéra – très chic. Il y a beaucoup d’amour pour les utilisateurs géo ces derniers temps, avec deux nouveaux personnages géo dans la version 2.3 et un nouveau boss mondial qui oblige les utilisateurs géo à éliminer. Yun Jin pourrait bien rejoindre une équipe empilée si vous avez la chance de tous les collectionner.

Yun Jin ‧ Stage Lucida

Directeur actuel de la troupe d’opéra Yun-Han Elle est la directrice de la troupe d’opéra Yun-Han et est également une figure célèbre de la scène lyrique de Liyue Harbour.#GenshinImpact pic.twitter.com/fKkSfgQhk5 – Genshin Impact (@GenshinImpact) 22 novembre 2021

Pour l’instant, nous ne savons pas quand ces personnages seront ajoutés à Genshin Impact, mais on suppose qu’ils arriveront dans la version 2.4 au début de 2022. Pour le moment, nous en avons assez sur les mains dans Dragonspine avec le nouvel événement Shadows Amidst Snowstorms à venir plus tard cette semaine.