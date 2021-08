Deux nouveaux personnages seront révélés pour Nickelodeon All-Star Brawl cette semaine

Le Comité pour un budget fédéral responsable exhorte la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et la Chambre dirigée par les démocrates à ne pas adopter une résolution de réconciliation budgétaire de 3 500 milliards de dollars. L’organisation a averti que les 1,75 billion de dollars d’emprunts en vertu de la résolution sont “irresponsables” et […] More