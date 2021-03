Deux nouveaux points positifs pour Covid-19 en équipe nationale polonaise

30/03/2021 à 12h24 CEST

Grzegorz Krychowiak et Kamil Pi & aogon; tkowski, joueurs de l’équipe nationale Pologne, ils ont été testés positifs pour Covid-19 et il y a déjà cinq victimes dans la sélection. Les points positifs ont été confirmés mardi par le porte-parole de la Fédération polonaise de football, Jakub Kwiatkowski.

Kwiatkowski, qui est également le directeur technique de l’équipe, a révélé les diagnostics des deux joueurs sur ses réseaux sociaux et a également annoncé qu’il avait lui-même contracté le virus.

La mauvaise nouvelle arrive à la veille du match de qualification à Coupe du monde 2022 qui affrontera les Polonais Angleterre demain dans Wembley. La Pologne arrivera avec la défaite sensible de Robert Lewandowski, blessé lors du match contre Andorre Dimanche et mis au rebut pendant au moins une semaine.

Avant, les pertes positives en Covid-19 du milieu de terrain de Mateusz klich et le gardien de but remplaçant & Lstrok; ukasz Skorupski.

L’équipe polonaise demandera au UEFA qui admet l’alignement de Grzegorz Krychowiak, qui a également contracté le virus, mais selon l’équipe médicale est déjà rétabli. Et c’est que le match contre l’Angleterre à Wembley est le plus compliqué que les Polonais devront affronter en route vers la Coupe du monde.

Le président de la Fédération polonaise de football, Zbigniew Boniek, a admis que « L’équipe anglaise est forte et la favorite non seulement de ce match, mais de ce groupe », mais il était confiant pour «tirer quelque chose» de positif d’une rencontre qui peut être décisive pour décider qui dirigera le groupe de qualification.

La Pologne se bat pour une place en Coupe du monde dans le groupe I, avec Andorre et Saint Marin en tant que rivaux mineurs, Hongrie et Albanie comme aspirant à surprendre et Angleterre en tant que principal concurrent pour la première place. Jusqu’à présent, ils ont marqué un point à Budapest et battu Andorre 3-0, les plaçant à la deuxième place du groupe.

Les statistiques sont favorables à la sélection des Gareth SouthgateEh bien, il faut remonter à 1973 pour trouver une victoire polonaise, à Chorzów, et la même année, ils ont fait match nul 1-1 avec les Anglais à Wembley, mais n’ont jamais réussi à les battre au Royaume-Uni.

En 2012, lors d’une autre réunion pour le classement des Coupe du monde 2014, les deux équipes sont à égalité 1-1, et un an plus tard, l’Angleterre a gagné par 2-0 aux Polonais.