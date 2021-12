Deux nouvelles fonctionnalités Chrome qui feront du magasinage des Fêtes un jeu d’enfant

Si vous n’avez pas encore terminé vos achats des Fêtes pour cette année, vous pourriez avoir des problèmes. Le pire des problèmes de la chaîne d’approvisionnement semble avoir été résolu, mais avec neuf jours avant Noël, l’expédition pourrait être un problème. La bonne nouvelle est que Google introduit quelques nouvelles fonctionnalités de Chrome pour soulager une partie du stress lors des achats pour vos amis et les membres de votre famille.

Chrome obtient de nouvelles fonctionnalités pour faciliter les achats

Jeudi, le chef de produit Chrome Shopping, Sam Birch, s’est rendu sur le blog de Google pour couvrir cinq fonctionnalités qui pourraient vous aider à terminer vos achats de vacances à temps. Certaines de ces fonctionnalités existent depuis un certain temps, mais d’autres sont toutes nouvelles ou encore inédites.

Baisse de prix mise à jour dans les onglets ouverts

L’objectif du magasinage des Fêtes est d’empêcher le solde de votre compte bancaire de se mettre à zéro. Et l’une des meilleures façons de le faire est de profiter des offres que de nombreux détaillants proposent tout au long de la saison. Cependant, trouver ces offres n’est pas toujours facile. C’est pourquoi Google ajoute une nouvelle fonctionnalité à la version mobile de Chrome qui vous montrera le prix mis à jour d’un article dans la grille des onglets ouverts afin que vous n’ayez pas à ouvrir et actualiser la page pour voir si le prix de l’article a changé. Google dit que cette fonctionnalité arrive sur Android cette semaine et sera disponible sur iOS dans les semaines à venir.

Utiliser Google Lens dans Chrome sur le bureau

L’un des outils d’achat les plus précieux de Google est Lens. Il est sorti depuis plus de quatre ans, mais vous pouvez désormais rechercher votre environnement avec Google Lens dans Chrome sur un appareil Android. Appuyez simplement sur l’icône Lens dans la barre d’adresse et commencez à numériser les éléments autour de vous. De plus, Google apporte Lens à Chrome sur le bureau. Si vous voyez un vêtement intéressant ou un meuble sympa sur une photo en naviguant sur Internet, vous pouvez cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionner « Rechercher des images avec Google Lens ». Ensuite, dessinez le produit sur lequel vous souhaitez en savoir plus. L’objectif fera le reste.

Autres conseils d’achat utiles pour les utilisateurs de Chrome

Ces nouvelles fonctionnalités devraient rendre le navigateur le plus populaire de la planète encore plus utile au cours des prochaines semaines. Voici quelques autres conseils utiles de Google :

Ouvrez un nouvel onglet et faites défiler jusqu’à la carte « Vos paniers » pour voir tout site où vous avez ajouté des articles à un panier. Certains offriront des rabais à votre retour. Vous pouvez enregistrer tous vos mots de passe pour les sites d’achat dans Chrome afin de ne pas avoir à vous connecter manuellement chaque fois que vous souhaitez acheter quelque chose. Vous pouvez également enregistrer votre adresse et vos informations de paiement avec Autofill.