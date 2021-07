Deux nouvelles fonctionnalités intéressantes de l’iPhone 13 viennent de fuir

in

Dans le cadre de sa newsletter Power On, Mark Gurman de Bloomberg écrit que nous pouvons nous attendre à voir de beaux changements sur l’écran de l’iPhone 13 en septembre prochain. Les révélations de Gurman sur l’iPhone de nouvelle génération d’Apple ne sont pas entièrement nouvelles, mais elles corroborent les rumeurs précédentes que nous avons vues ces derniers mois.

Plus précisément, Gurman écrit que l’écran de l’iPhone 13 d’Apple sera bien meilleur que tout ce que nous avons vu auparavant. Outre un “nouvel écran pour une meilleure autonomie de la batterie”, Gurman souligne l’inclusion d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Gurman confirme également le potentiel d’un affichage permanent, une rumeur qui a fait surface pour la première fois en février.

Pourquoi un écran iPhone 13 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est passionnant

Les rumeurs selon lesquelles Apple incorporait un taux de rafraîchissement de 120 Hz sur l’iPhone persistaient depuis quelques années. L’iPhone 13, cependant, verra probablement cette fonctionnalité rumeur devenir une réalité.

Selon les rapports, les modèles d’iPhone 13 Pro d’Apple seront dotés d’un écran ProMotion à 120 Hz. L’avantage final pour les utilisateurs sera un défilement plus fluide, une réactivité améliorée et un “contenu de mouvement plus fluide”. Si vous avez déjà utilisé la fonctionnalité sur les modèles iPad Pro d’Apple, vous pouvez attester que ce sera un ajout bienvenu à la gamme iPhone.

Bien que rien ne soit encore confirmé, des rapports précédents ont indiqué qu’Apple mettrait en œuvre une commutation de rafraîchissement variable dynamique. Cela permettra à l’affichage d’alterner entre 60 Hz et 120 Hz selon le scénario d’utilisation.

L’iPhone 13 pourrait être plus populaire que l’iPhone 12

L’iPhone 12 s’est vendu bien mieux que ne l’avaient anticipé de nombreux analystes, notamment à la lumière de la pandémie de coronavirus. Et s’il est encore trop tôt pour spéculer sur les ventes de l’iPhone 13, Gurman relaie une information intéressante. Plus précisément, Apple demande aux fournisseurs d’augmenter la production d’iPhone de 20 % par rapport à l’année dernière. En effet, Apple prévoit de livrer 90 millions de modèles d’iPhone 13 en 2021 et 2022.

L’iPhone 13 intégrera un affichage permanent

Semblable au mode Always-On de l’Apple Watch, l’iPhone 13 affichera des informations pertinentes même lorsque le téléphone est en mode veille.

Si l’étendue de la mise en œuvre d’Apple reste inconnue, il y a fort à parier que le maintien de l’autonomie de la batterie sera une priorité. Un rapport précédent indiquait que l’écran permanent de l’iPhone 13 sera effectivement un écran de verrouillage iPhone en sourdine. En d’autres termes, les notifications et l’autonomie de la batterie seront toujours visibles. L’heure sera également visible.

En février, le célèbre leaker Max Weinbach a déclaré que l’affichage permanent de l’iPhone 13 aura une personnalisation limitée.

Quelle est la date de sortie de l’iPhone 13 ?

Apple dévoilera sa gamme d’iPhone 13 lors d’un événement spécial en septembre prochain. Contrairement aux années passées, l’intégralité de la gamme iPhone 13 d’Apple sera disponible en magasin d’ici la fin septembre. Incidemment, l’iPhone 13 Mini serait le dernier modèle d’iPhone Mini qu’Apple sortira. L’appareil a été en proie à des ventes inférieures aux prévisions, une situation qui a contraint Apple à réduire considérablement sa production il y a quelques mois.

