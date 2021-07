Deux nouvelles initiatives sont conçues pour soutenir différentes communautés – WWD

TRANSMETTRE : Deux initiatives différentes sont en place pour aider les créatifs noirs à faire avancer leur carrière et pour soutenir les membres de la communauté américaine d’origine asiatique.

La Black Artists + Designers Guild a lancé la Creative Futures Grant, une initiative éducative visant à fournir un soutien financier et un mentorat à quatre étudiants de troisième et quatrième années de premier cycle et étudiants de troisième cycle qui s’identifient aux Noirs qui étudient les arts visuels, le design d’intérieur ou l’architecture à une institution basée aux États-Unis. Les demandes sont acceptées jusqu’au 16 août et les récipiendaires des subventions seront identifiés cet automne. Chacun recevra une subvention de 5 000 $.

L’architecte Jack Travis, l’instructeur du Fashion Institute of Technology Michael Harrell et l’artiste multidisciplinaire Xenobia Bailey font partie des jurés qui examineront les candidats.

La fondatrice de BADG, Malene Barnett, a déclaré dans un communiqué: «Nous invitons nos partisans à faire des dons qui nous permettent d’offrir ces initiatives éducatives aux créatifs noirs à toutes les étapes de leur carrière. Notre subvention Creative Futures fournit un financement pour des projets réfléchis, non conventionnels et créatifs.

Le label new-yorkais Commission lance mardi une vente caritative de livres. La société a fait appel au photographe Katsu Naito pour prendre des images en noir et blanc d’hommes asiatiques à différentes étapes de leur vie. Les images de la nouvelle collection pour hommes de Commission sont destinées à capturer des moments d’immobilité alors que la ville de New York rouvre après le verrouillage. Le styliste Jason Rider street a choisi les hommes.

Commission a été lancée en 2018 par Huy Luong, Dylan Cao et Jin Kay, qui se sont inspirés du style de leurs mères, en particulier des garde-robes des années 90 qu’elles portaient pour travailler au Vietnam et en Corée du Sud. Tous les bénéfices de la vente des livres seront répartis à parts égales entre deux organisations caritatives : APEX for Youth et l’Asian American Legal Defence and Education Fund.

En tant qu’immigrants américains d’origine asiatique, les fondateurs « voulaient redonner à des causes qui pourraient faire la différence pour d’autres jeunes et familles immigrants », a déclaré un porte-parole du projet. Le livre est publié par Soft Copy et coûtera 40 $ sur le site de la société, tout comme une version en édition spéciale livrée avec une impression pour 100 $.