Deux nouvelles options à porter au poignet

11/08/2021 à 17h02 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

L’événement Unpacked de Samsung nous a laissé des appareils vraiment intéressants. Bien que nous vous ayons parlé de Galaxy Z Fold 3 Oui Z Flip 3, la société avait encore quelque chose à annoncer, bien que cette fois dans le domaine des wearables. Et c’est que la firme sud-coréenne annonce officiellement son Samsung Galaxy Watch 4 et 4 Classique, les nouvelles montres intelligentes qui arrivent avec la mer de fonctionnalités saisissantes.

Cette fois, Samsung propose deux options clairement différenciées. Et c’est que bien que la Watch 4 Classic ait lunette tournante physique, la Watch 4 standard l’abandonne et opte pour un lunette tactile, comme on a pu le voir dans la Galaxy Watch Active 2. Avec versions entre 40mm et 46mm, les deux ont un Panneau AMOLED de 1,19 et 1,36 pouces respectivement. De plus, l’un des points saillants de ces montres réside dans la partie matérielle. Et est-ce que Samsung lance la puce Exynos W920, qui sera celui qui donnera vie à cette nouvelle itération de smartwatches. Parallèlement à cela, la Watch 4 a Android Wear OS comme système d’exploitation, sous la couche de One UI Watch 3.5.

Parmi les options que ces nouveaux appareils nous offrent, nous avons Bluetooth 5.0, NFC et GPS. De plus, il dispose de capteurs dédiés pour fréquence cardiaque et de mesurer la taux d’oxygène dans le sang. Nous avons également une surveillance du sommeil, une résistance jusqu’à 5 ATM et une certification IP68. Comme d’habitude, nous obtiendrons également une grande composante sportive compte tenu de ses multiples modes de suivi de l’activité physique.

Les deux appareils arriveront prochainement sur le marché 27 août à un prix de 249 $ dans le cas d Regarder 4, Oui 349 $ pour lui Regarder 4 Classique. Avec 1,5 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, ces montres ont respectivement des batteries de 247 mAh et 361 mAh, ce qui signifie un autonomie approximatif de jusqu’à 40 heures sur une seule charge. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la Watch 4 sur le site officiel de Samsung.