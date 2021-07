Deux nouvelles stars créées alors que Big E et Nikki ASH remportent des contrats

in

La WWE a décidé d’essayer de faire deux nouvelles stars au Money in the Bank de cette année.

Deux stars qui n’ont jamais été sur la terre promise auparavant ont remporté les contrats Money in the Bank avec Big E pour les hommes et Nikki ASH pour les femmes.

Le match L’argent des femmes dans la banque a donné le coup d’envoi du spectacle

Nikki ASH – où ASH signifie Presque un super-héros – a été le premier vainqueur alors que le match Women’s Money in the Bank a ouvert le spectacle principal.

L’Écossaise a vaincu Zelina Vega, Natalya, Tamina, Asuka, Liv Morgan, Alexa Bliss et Naomi pour prendre la mallette quelques semaines seulement après avoir changé son personnage de Nikki Cross, autrefois bien-aimé.

Cross a la formidable tâche de tirer profit de la nouvelle et désormais 14 fois championne du monde Charlotte Flair ou de la championne féminine de SmackDown, Bianca Belair.

Nikki ASH a son moment

Pour les hommes, le moment de Big E est enfin arrivé.

L’homme du New Day a survécu à un champ incroyable qui comprenait Seth Rollins, Ricochet, John Morrison, Drew McIntyre, Shinsuke Nakamura, Riddle et Kevin Owens.

Avant l’événement, Big E a parlé à talkSPORT et a expliqué comment il pensait que sa carrière s’était un peu arrêtée depuis WrestleMania.

« C’est chaotique ici, c’est le chaos constant ! Le plan est toujours en mouvement, même s’il existe un plan, la chose peut se dérouler à tout moment », a déclaré Big E.

« J’avais l’impression, en étant à l’intérieur, qu’il y avait un plan ici et un chemin. Ensuite, WrestleMania se produit et maintenant, il semble que ce plan est hors de propos. Mon espoir est de le remettre sur les rails.

Les fans sont devenus fous pour une victoire Big E

“Je pense que ce que j’ai fait ces derniers mois n’a rien d’enthousiasmant et j’étais assez fier de ce que je faisais plus tôt cette année jusqu’à WrestleMania.”

Big E peut soit défier Roman Reigns à SmackDown, soit essayer de venger la perte dominante que son frère New Day, Kofi Kingston, a subie aux mains de Bobby Lashey du côté RAW.

Big E a été submergé par la victoire