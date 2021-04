Deux observations de la victoire 1-0 du Bayern Munich sur le Paris Saint-Germain

Le football est un sport amusant. 2020/2021 a été une saison qui a vu la défense émerger comme la composante la plus faible et la plus incohérente du Bayern Munich. Les hommes de l’entraîneur Hansi Flick ont ​​été robustes à l’avant, avec un casting de soutien tout aussi bien placé au milieu de terrain. Pourtant, mis à part la chance, c’est la compagnie de Lucas Hernandez qui a gardé un score respectable. Le milieu de terrain a été laissé à la recherche de contrôle, l’attaque record a donné lieu à un affichage unidimensionnel et Paris n’a eu aucun problème à gérer l’un ou l’autre de ces derniers.

Le jeu de Lucas Hernandez en chiffres contre le PSG: 100% duels aériens gagnés

87% de précision de réussite

4 plaqués gagnés

3 interceptions

1 jeu Une performance individuelle exceptionnelle. pic.twitter.com/Bydyr5eRNT – Statman Dave (@StatmanDave) 13 avril 2021

Mais pour ce qui est de la défense, Hernandez a déployé des efforts valeureux, Jérôme Boateng, 32 ans et physiquement régressé, a été tranchant dans ses duels et Manuel Neuer a présenté un mur devant le but. Le Bayern n’était en aucun cas une meilleure équipe que Paris, mais les défenseurs ne méritaient pas de sortir pour leur brillante performance.

Oui, le football est toujours une chance à 50%



Ce jeu était un autre exemple de la façon dont les compétitions à élimination directe sont affectées par le «hasard», non seulement sur le terrain, mais aussi sur les activités hors terrain menant au match. La ligne de score 0-1 ne représente pas du tout la vraie image. Neymar et co. a eu de formidables chances de tuer le match mais a raté la touche finale. De l’autre côté, le Bayern n’a eu que deux tirs (zéro cadré) jusqu’à la 40e minute et a marqué un but dans les moments les plus improbables.

Carte xG pour PSG – Bayern D’une manière ou d’une autre, le PSG n’a pas marqué, mais “d’une manière ou d’une autre, le Bayern n’a pas marqué plus” dès le match aller a fonctionné pour eux pic.twitter.com/d4G6h2R991 – Caley Graphics (@Caley_graphics) 13 avril 2021

Les neutres peuvent rouler des yeux, mais cette fois, c’est (* soupire *) la pause internationale qui a fait le plus de dégâts à l’équipe de Hansi Flick. Les internationaux allemands du Bayern Joshua Kimmich, Leroy Sane et Leon Goretzka ont joué et joué et joué pour un tournoi en euros qui ne durera pas plus de trois matchs pour eux. Robert Lewandowski, le joueur par excellence de Die Roten, a été contraint de rater tout le choc des quarts de finale en raison d’une blessure au genou. Kingsley Coman et David Alaba étaient aussi impliqués dans leurs équipes nationales. Lorsque le moment est venu pour le match le plus important de la saison, non seulement ils n’avaient pas les jambes pour courir, mais l’horaire horrible a visiblement eu un impact sur leur résilience mentale autrefois immense. En fin de compte, tout doit s’emboîter au bon moment en ce qui concerne les KO UCL contrairement à la saison dernière, l’attaque et le milieu de terrain du Bayern ont souffert de la malchance du club. Attention, les garçons!