Deux officiers de la police nationale sauvent un vieil homme qui voulait se suicider à Madrid

Deux officiers de la police nationale du quartier Puente de Vallecas, à Madrid, ont sauvé ce samedi la vie d’un voisin qui était l’automutilation sur la voie publique.

Les événements se sont déroulés vers 20h00 et ce sont les cris et l’agitation d’un individu qui ont été menés. coupe avec un couteau ce qui a alerté les piétons qui ont appelé la police, comme le rapporte un communiqué de l’association Entrevías en direct.

Après seulement trois minutes après avoir reçu l’appel, les agents sont arrivés à l’Avenida de Palomeras Bajas et ont trouvé un homme de 90 ans avec un grand couteau placé sur le cou, avec l’intention de mettre fin à ses jours, et dans un « grand état d’agitation » tout en criant qu’il ne voulait pas continuer à vivre.

De plus, ils ont constaté que l’homme avait provoqué « diverses blessures aux deux mains » même arriver à observer l’os dans l’un d’eux. De la même manière, ils ont constaté qu’il avait commencé à se blesser à la partie gauche du cou, au niveau de la carotide, où il perdait « une grande quantité de sang ».

«Le professionnalisme des deux fonctionnaires, vétérans du quartier et dotés de grandes connaissances psychologiques, a entretenu un dialogue avec le voisin, pour pouvoir s’approcher rapidement et efficacement en raison de la gravité des faits, protéger l’intégrité physique les agents et le mâle », a expliqué l’association.

L’organisation a également recueilli les paroles de certains agents de santé de l’hôpital universitaire Infanta Leonor, où elle était transféré les blessés, qui ont reconnu le travail des agents pour préserver la vie du voisin de Puente de Vallecas.

Ainsi, une fois l’arme retirée, les agents ont procédé à la couverture des blessures, une action qui a sauvé la vie de l’homme, comme l’ont reconnu les agents de santé de l’hôpital universitaire Infanta Leonor, où il a été transféré.