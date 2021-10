Deux opportunités pour l’activiste Starboard d’augmenter les profits chez Huntsman

Monty Rakusen | Source de l’image | .

Société : Huntsman Corp. (HUN)

Entreprise: Huntsman Corp. est un fabricant mondial de produits chimiques organiques différenciés. La société opère dans quatre segments : les polyuréthanes, les produits de performance, les matériaux avancés et les effets textiles. Le segment Produits de performance fabrique des amines et des anhydrides maléiques, notamment de l’oxyde d’éthylène, de l’oxyde de propylène, des glycols, du dichlorure d’éthylène, de la soude caustique, de l’ammoniac, de l’hydrogène, des méthylamines et de l’acrylonitrile. Le segment Advanced Materials propose des formulations de polymères à base d’époxyde, d’acrylique, de polyuréthane et d’acrylonitrile-butadiène ; des résines thermodurcissables à hautes performances, des agents de durcissement et des agents de ténacité, et des additifs de nanotubes de carbone ; et les résines de base liquides et solides. Le segment Effets textiles fournit des produits chimiques et des colorants textiles. Les produits de la société sont utilisés dans une gamme d’applications, notamment les adhésifs, l’aérospatiale, l’automobile, les produits de construction, les produits de consommation durables et non durables, l’électronique, l’isolation, le médical, l’emballage, les revêtements et la construction, la production d’électricité, le raffinage, les fibres synthétiques, le textile industries chimiques et colorantes.

Valeur boursière: 6,8 G$ (30,68 $ par action)

Activiste : Valeur tribord

Pourcentage de propriété : 8,38 %

Coût moyen: 26,35 $

Commentaire d’activiste : Starboard est un investisseur activiste très prospère et possède une vaste expérience de l’activisme opérationnel en aidant les conseils d’administration et les équipes de direction à gérer les entreprises plus efficacement et à améliorer leurs marges. Il s’agit de leur 103e dépôt 13D. Dans ces 103 dépôts, ils ont obtenu un rendement moyen de 33,94 % contre 13,26 % pour le S&P 500. Leur temps de détention moyen en 13D est de 18 mois.

Ce qui se passe?

Starboard a acquis une position de 8,38 % à des fins d’investissement.

Dans les coulisses:

Huntsman Corp. a été fondée par Jon M. Huntsman et est maintenant dirigée par son fils, Peter R. Huntsman, qui est président du conseil d’administration, président et chef de la direction. Cette société a stagné pour la plupart depuis son introduction en bourse en 2005. Pendant ce temps, la société a acheté et vendu un certain nombre d’actifs différents, mais le cours de ses actions, son EBITDA et la croissance de ses revenus n’ont pas beaucoup évolué et ses marges ne se sont pas améliorées. Pendant ce temps, ses pairs de premier plan, Eastman Chemical Company et Celanese Corporation, ont réalisé des marges et une génération de flux de trésorerie disponibles beaucoup plus élevées que la société, ce qui les a amenés à surperformer considérablement Huntsman.

Sur une base de trois ans (en tenant compte de la cyclicité de l’activité), les marges de Huntsman sont d’environ 14 %, tandis qu’Eastman et Celanese se situent entre le bas et le milieu des années 20, ce qui entraîne un écart de marge d’environ 800 points de base. Bien qu’une partie de l’écart de marge puisse s’expliquer par des combinaisons relatives de produits de base à faible marge et de produits chimiques spécialisés à marge plus élevée, la majeure partie de l’écart est attribuable à des problèmes de coûts et à un manque d’efficacité. Au cours des dernières années, Huntsman a amélioré son portefeuille, passant d’un portefeuille plus axé sur les produits de base à un portefeuille spécialisé, ce qui devrait entraîner des marges plus élevées. Cependant, contrairement à Eastman, Huntsman n’a pas été en mesure de réduire une grande partie des coûts. Ces problèmes opérationnels ont conduit à une sous-performance du marché et à une baisse des multiples EV/EBITDA – sur une base de trois ans glissants, Huntsman se négocie à environ 6,5 fois l’EBITDA, Eastman et Celanese se négociant entre 8 et 9 fois l’EBITDA.

Il y a ici deux opportunités principales. La première opportunité est opérationnelle : combler l’écart de marge qui devrait conduire à un resserrement de l’écart multiple. C’est quelque chose que Starboard a une vaste expérience à faire au niveau du conseil d’administration. Une partie de cela peut être accomplie en vendant d’autres produits de base/actifs indifférenciés. La société a vendu l’une de ses activités les plus axées sur les produits de base en 2019 pour 8 fois l’EBITDA. La vente d’autres entreprises à des multiples similaires se traduira par une valeur immédiate par rapport au multiple de 6,5 fois auquel la société s’est négociée. De plus, cela augmentera également le mix produits/spécialité davantage vers le côté spécialité à marge plus élevée, ce qui devrait réévaluer le multiple des actifs spécialisés restants. De plus, les marges peuvent être considérablement améliorées en ajoutant des administrateurs actionnaires qui tiendront la direction responsable et institueront une culture plus disciplinée.

L’autre opportunité est de vendre l’entreprise à un acheteur financier ou stratégique. Il y a eu beaucoup de transactions dans cet espace au cours des dernières années. Un peu plus tôt cette semaine, Kraton a conclu un accord pour être vendu à DL Chemical pour 8,5 fois l’EBITDA. Dans les deux cas, Starboard serait très utile au niveau du conseil d’administration, et c’est le type d’entreprise qui aurait grandement besoin d’un représentant des actionnaires au conseil d’administration.

Bien que l’entreprise ait été fondée par la famille Huntsman, c’était il y a plus de 50 ans. Depuis lors, leurs avoirs sont tombés à un chiffre. Dans une recherche de PDG indépendante par un conseil d’administration indépendant, il serait hautement improbable que le PDG choisi soit par hasard le fils du fondateur. De plus, un conseil favorable aux actionnaires ne nommerait jamais ce PDG en tant que président et président. Cela ne veut pas dire qu’il devrait y avoir un changement de PDG ici, mais cela parle certainement de la culture de l’entreprise et de la surveillance du conseil d’administration. La nomination d’un représentant de Starboard au conseil d’administration profiterait grandement aux actionnaires et devrait se faire à l’amiable. Sinon, Starboard peut commencer à nommer sa propre liste le 29 décembre, mais nous doutons fortement qu’il y parvienne.

Ken Squire est le fondateur et président de 13D Monitor, un service de recherche institutionnelle sur l’activisme des actionnaires, et le fondateur et gestionnaire de portefeuille du 13D Activist Fund, un fonds commun de placement qui investit dans un portefeuille d’investissements militants 13D.