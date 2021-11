Deux parcs éoliens à Álava sont exclus en raison de leur impact environnemental

11/07/2021 à 10:12 CET

Le gouvernement basque a rejeté la construction de les parcs éoliens d’Arkamo et d’Iturrieta, dans la province d’Álava, considérant qu’« ils ne sont pas réalisables » sur le plan environnemental. L’entité SEO / BirdLife a présenté des allégations concernant quatre projets de parc à Álava, en particulier Montes de Iturrieta, Labraza, Azáceta et Arkamo pour être à la limite des zones du réseau Natura 2000 ou très proche de celui-ci, considérant que les projets entraîneraient des impacts critiques sur les habitats et les espèces qui abritent ces zones protégées par l’Union européenne.

L’exécutif régional a estimé que deux de ces parcs ne peuvent pas être réalisés en raison de leur impact sur la biodiversité, bien que ceux de Labraza et Azazeta soient toujours actifs.

Dans le cas du parc éolien « Montes de Iturrieta », il a été constaté qu’il affecterait directement deux zones du réseau Natura 2000, la zone spéciale de conservation (ZEC) « Entzia » et les Montes de Aldaia. Les deux zones sont d’une grande importance ornithologique et sont un refuge pour les espèces de rapaces, comme le vautour fauve, la buse variable, le milan royal ou le vautour percnoptère, entre autres.

Le parc éolien « Arkamo », quant à lui, impacterait, selon l’organisme de conservation, la zec Arkamo-Gibijo-Arrastaria et la zec Río Baia. Ses principales valeurs naturelles consistent en la vaste zone couverte de forêts indigènes sur les pentes de ces montagnes, ainsi que le caractère unique de ses éléments d’intérêt paysager.

Certaines espèces de la flore présentes sont endémiques des montagnes du nord et du nord-est de la péninsule. Concernant la faune, se distinguent les espèces forestières de mammifères et d’oiseaux, mais surtout celles liées aux milieux rocheux et montagnards, puisqu’il existe des populations pertinentes dans la Communauté autonome du Pays basque de vautour fauve, aigle royal, vautour percnoptère, faucon pèlerin , martinet royal, corbeau et crave à bec jaune entre autres.

Ces parcs éoliens ont été proposés par Iberdrola et l’Agence Basque de l’Energie (EVE) dans la société d’Aixeindar. Désormais, seuls deux des 4 projets présentés iront de l’avant. En réalité, le Gouvernement basque faisait partie intégrante de cette société, bien qu’en même temps il y ait renoncé en raison de son impact environnemental.

« Il y a un engagement à construire plus de parcs éoliens, oui, mais sous une analyse rigoureuse et sans danger pour l’environnement », a déclaré le ministre du Développement économique, Arantxa Tapia.

La construction de ces parcs s’est heurtée à l’opposition de partis tels que EH Bildu, Podemos et Equo ainsi que de groupes environnementaux et sociaux qui ont présenté plus de 20 000 allégations et rapports à leur encontre.

Le parc éolien Arkamo a été projeté dans la municipalité de Ribera Alta et avait 95 MW de production. Les Montes de Iturrieta comprenaient les termes de Maeztu, Salvatierra-Agurain, Iruraiz-Gauna et la Parzonería de Entzia avec une puissance de 75 MW.

Concernant les deux autres projets, toujours en attente, SEO affirme qu’« ils touchent également plusieurs espèces menacées. et aux valeurs de ces zones et d’autres zones voisines du réseau Natura 2000 & rdquor;, pour lesquelles il demande au gouvernement basque d’appliquer le même principe de prévention et de la même manière la norme d’impact environnemental pour ces deux projets.

« Les énergies renouvelables sont un outil fondamental dans la lutte contre le changement climatique, et su déploiement en Espagne est aussi nécessaire qu’urgent. Et comme c’est urgent, il faut bien le faire. Porter des projets qui, comme ceux-là, nuisent à la biodiversité, ne contribuent qu’à ralentir un processus pour lequel nous sommes déjà en retard. Il est possible de mener un développement renouvelable responsable, car nous avons les informations et les outils », explique Ana Carricondo, coordinatrice des programmes SEO / BirdLife Conservation.

Cela peut vous intéresser : La Galice ne traitera pas de nouveaux parcs éoliens pendant un an et demi