Deux pas en arrière sur une puissance plus propre

Alors que les PPT de catégorie A, qu’ils soient à la retraite ou non, ont une date limite de fin 2022, les PPT de catégorie B non retraités ont été autorisés jusqu’à la fin de 2023 et ceux de catégorie C qui ne partent pas à la retraite, jusqu’en 2024; Les PTP B&C qui prennent leur retraite doivent être conformes d’ici la fin de 2025 – si un PTP s’engage à prendre leur retraite avant l’expiration du délai applicable, il est exempté de la conformité.

Les objectifs de zéro net annoncés par les principales économies du monde ont fait monter la barre pour l’Inde, l’un des plus grands émetteurs absolus de gaz à effet de serre, pour une action climatique similaire. En effet, on s’attendait à ce que le croisé du climat et l’envoyé spécial américain John Kerry, lors d’une visite en Inde, exhortent les dirigeants du Centre à ce sujet; cependant, Kerry a précisé que bien que l’Inde s’engageant à s’engager à «zéro net» n’était pas une «prescription absolue», le pays faisait tout ce qu’il pouvait pour y parvenir. Comparez la foi de Kerry avec le fait que, le 1er avril, le gouvernement a notifié les règles de protection de l’environnement (amendement) qui repoussent la date limite pour les centrales thermiques au charbon (TPP) émettant des GES sur le respect des normes d’émission. Les normes ont été annoncées en 2015, avec une adoption en 2017 prévue à l’époque. Mais, les interventions contentieuses ont signifié que le délai a été repoussé à plusieurs reprises, étant fixé à 2022 dans le dernier cas. À quelques mois de la date limite et seulement un tiers des PTP ayant pris des mesures significatives de conformité, le gouvernement a de nouveau repoussé la date limite – à 2024-2025 dans certains cas. Conformément aux nouvelles règles modifiées, les PPT seront classés dans la catégorie A (dans un rayon de 10 km de la RCN ou des villes de plus d’un million d’habitants), dans la catégorie B (dans un rayon de 10 km des zones gravement polluées et -les villes de réalisation telles que définies par l’Office central de lutte contre la pollution) et la catégorie C (comprenant les PTP restants). Alors que les PPT de catégorie A, qu’ils soient à la retraite ou non, ont une date limite de fin 2022, les PPT de catégorie B non retraités ont été autorisés jusqu’à la fin de 2023 et ceux de catégorie C qui ne partent pas à la retraite, jusqu’en 2024; Les PTP B&C qui prennent leur retraite doivent être conformes d’ici la fin de 2025 – si un PTP s’engage à prendre leur retraite avant l’expiration du délai applicable, il est exempté de la conformité.

La prolongation répétée du délai est en effet un problème majeur – la conformité a été repoussée de deux à trois ans pour près des trois quarts des PTP (catégorie B et C) en Inde. Il n’est pas difficile d’imaginer les implications pour les émissions de l’Inde, étant donné que 75% des PPT de catégorie C sont des entreprises de production publiques et privées qui, selon le Centre pour la science et l’environnement (CSE), n’ont pas fait suffisamment d’efforts pour réduire les émissions. De manière perverse, l’assouplissement donne aux pires délinquants une période de sursis plus longue. Mais bien pire est la pénalité dérisoire que le gouvernement a fixée pour le défaut de délai. L’analyse du CSE fixe cela à `5-11 lakh par MW. En revanche, le coût d’installation de l’équipement de contrôle des émissions qui est nécessaire pour se conformer aux normes d’émission est de Rs 40-100 lakh. En conséquence, au moins pendant quelques années après la date limite, il est plus rentable de supporter la sanction que d’installer des équipements / technologies de lutte contre la pollution. Ceux qui ont la période d’allègement la plus longue (catégorie C) paieront les sommes de pénalité les plus basses conformément à la prescription des règles modifiées, et les usines les plus inefficaces – la pénalité est liée à la production, et les usines plus petites avec une charge moins élevée (ce qui signifie plus de pollution) se verra imposer une peine moins élevée – fera face à un fardeau punitif moins élevé.

Le charbon représente 56% de la capacité de production d’électricité de l’Inde et plus de 78% de son approvisionnement électrique. Il représente déjà 60% de la pollution par les particules industrielles et 45% de la pollution au SO2. Ainsi, l’impératif d’une production plus propre est tout à fait clair. Selon des estimations approximatives, les normes de 2015 peuvent réduire les émissions de PM de 35%, les émissions de SO2 de 80% et les émissions de NOx de 42%. Mais si le gouvernement continue de hausser les épaules – bon nombre des PTP appartiennent au Centre et à l’État – des objectifs ambitieux de réduction des émissions resteront à l’ordre du jour.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.