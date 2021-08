Deux personnes hospitalisées après un énorme accident de la série W à Spa

Deux pilotes de la W Series sont hospitalisés après un grave accident lors des qualifications à Spa-Francorchamps vendredi.

Ayla Agren et Beitske Visser ont été emmenées pour recevoir un traitement médical supplémentaire après un impact à grande vitesse sur plusieurs voitures alors que la grille était fixée pour les courses de la W Series ce week-end.

Belen Garcia, Fabienne Wohlwend, Abbie Eaton et Sarah Moore étaient les autres pilotes impliqués, et ils subissent également des contrôles médicaux sur le circuit après un énorme impact vendredi après-midi.

Roulant sur des pneus secs alors qu’une averse commençait, six pilotes ont perdu l’adhérence à Eau Rouge et sont allés directement vers les barrières de Raidillon et sont entrés en collision les uns avec les autres dans ce qui est devenu un énorme incident.

Les équipes médicales se sont rendues directement sur les lieux et la couverture télévisée des qualifications n’a pas montré de rediffusion de l’accident, les six pilotes ayant eu tendance à se déplacer le plus rapidement possible sur la partie la plus rapide du circuit.

Un communiqué de la série W a déclaré: “Tous les conducteurs impliqués dans l’incident font l’objet d’une évaluation médicale et deux d’entre eux – Ayla Agren et Beitske Visser – ont été transférés à l’hôpital pour des contrôles supplémentaires.”

La séance a été signalée par un drapeau rouge et interrompue pendant une demi-heure, avant de reprendre pour le reste des qualifications, Jamie Chadwick battant finalement sa rivale pour le titre Alice Powell en pole position – bien que ce résultat soit secondaire pour le bien-être des pilotes impliqués dans le crash.

La sécurité du complexe Eau Rouge et Raidillon dans sa forme actuelle est de plus en plus surveillée ces dernières années, d’autant plus après la mort tragique d’Anthoine Hubert lors d’une course de Formule 2 en 2019.

Lewis Hamilton a commenté après les essais libres de Formule 1 vendredi que l’Eau Rouge a été « ruinée » en tant que virage, par l’émergence de ce qu’est une « bosse massive » au bas de la colline, qui est juste au point de compression de l’endroit où le la voiture monte – ce qui pourrait déséquilibrer les voitures, et Hamilton pense que cela a pu apparaître après que le circuit a été inondé et a connu une énorme coulée de boue plus tôt dans l’année.

D’autres mises à jour sur l’état d’Agren et de Visser devraient être publiées en temps voulu.