Deux places olympiques à gagner dans le Nebelhorn Trophy 2021

22/09/2021 à 21:18 CEST

Dès demain, les patineurs espagnols ont rendez-vous au Nebelhorn Trophy 2021 à Oberstdorf (Allemagne), une compétition qui décidera les dernières places du patinage artistique aux Jeux Olympiques de Pékin 2022. Les représentants nationaux seront Laura Barquero et Marco Zandron, en compétition par paires, et Tomàs Guarino, chez l’individu masculin. La délégation espagnole a à Pékin une place garantie dans les duos de danse, qui se joueront entre Sara Hurtado et Kirill Jalyavin et Olivia intelligente et Adrien Diaz suivant les critères publiés par la RFEDH.

Pour Passeur et Zandron, Oberstdorf sera leur deuxième compétition internationale ensemble, après avoir débuté avec une médaille d’argent au Lombardia Trophy il y a à peine dix jours. De plus, lors de leur première participation après l’officialisation de leur union en décembre 2020, ils ont terminé premiers en couple au Championnat d’Espagne de patinage artistique Iberdrola. Une séquence positive qu’ils espèrent prolonger dans les prochains jours, où ils devront faire de leur mieux pour obtenir l’une des trois places en jeu pour leur modalité.

Pour sa part, Tomàs Guarino Il arrive en tant qu’actuel Champion d’Espagne et a participé ces derniers mois à la Challenge Cup (février 2021), au Trophée Egna Spring (mai 2021, où il a obtenu la médaille de bronze et les minimums mondiaux et européens) et le Trophée Lombardia (septembre 2021) . Le patineur de 22 ans affronte ce grand défi avec beaucoup d’enthousiasme, dans une modalité où le nombre de places à disputer sera de six. « Le Nebelhorn Trophy sera un défi de taille, avec des patineurs de haut niveau qui vont se battre pour un nombre assez limité de places olympiques. Je veux mettre toute mon énergie à être détendu et à faire de mon mieux tout au long de la compétition ; Je veux partir sans pression et me battre pour toute possibilité d’obtenir la place pour les Jeux Olympiques & rdquor;, a expliqué la patineuse dans des déclarations recueillies par la RFEDH.

Le programme court se tiendra ce jeudi entre 9h00-13h30 (masculin) et 14h00-16h20 (couples), le programme long se déroulant vendredi entre 14h15-19h30 (masculin) et 20h. : 00-22 : 45h (en couple).

En cas d’obtention de l’une des deux places pour l’Espagne, la RFEDH décidera de son attribution pour les Jeux Olympiques de 2022.

Débuts juniors en Slovénie

Cette semaine se dispute également le Grand Prix Junior de Patinage Artistique de Ljubljana (Slovénie), avec la participation espagnole d’Euken Alberdi (homme) et Val de Sofia et Nikita Vitryanyuk (Danse). Pour ces derniers, cette compétition marque leurs débuts puisqu’ils les ont rejoints en avril 2021 dernier.

La catégorie hommes développera son programme court le jeudi entre 19h15 et 21h55 et le long le vendredi entre 18h05 et 21h10, tandis que la danse aura une danse rythmée le vendredi entre 15h00 et 17h25 et danse libre le samedi entre 17:20-20:00.