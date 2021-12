Deux points positifs à l’Athletic avant d’affronter Madrid !

20/12/2021 à 20h14 CET

Joueurs du club d’athlétisme Jokin Ezkieta et Alex Berenguer testés positifs au COVID-19 au test d’antigène et ils rateront le match de championnat contre le Real Madrid à San Mames ce mercredi (21h30).

Tel que rapporté ce lundi par le club rojiblanco, à la fois le but et l’attaquant « Ils sont en bonne santé et respectent le protocole d’isolement sanitaire à domicile. »

Ezkieta et Berenguer rejoignent ainsi les victimes COVID des internationaux Unai Simón et Íñigo Martínez, testés positifs vendredi dernier et Ils étaient déjà bas dimanche contre le Betis à San Mamés.

En plus de ces quatre joueurs, l’Athletic reçoit le Real Madrid avec quatre autres blessés, ceux de Asier Villalibre, Daniel Vivian, Yuri Berchiche et Peru Nolaskoain.

Et c’est un doute Yeray Álvarez, après avoir joué contre l’équipe Bétique « tout le match a été boiteux à cause d’un coup à la jambe gauche », comme l’a révélé son entraîneur à la fin du match, Marcelino Garcia Toral.

En revanche, Marcelino récupère pour cela le choc contre l’équipe blanche à Dani García, qui était faible contre le Betis en raison de l’accumulation d’avertissements.