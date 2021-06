Deux points positifs en Slovaquie avec moins d’une semaine à jouer contre l’Espagne

Jose Mourinho a fait l’éloge d’Aston Villa et de la star anglaise Jack Grealish (Photos: .) Jack Grealish dit qu’il “espère” avoir la chance de jouer sous Jose Mourinho après que le légendaire manager l’a comparé à Luis Figo. L’ancien patron de Tottenham, Manchester United et Chelsea, Mourinho, a été interrogé sur Grealish avant le […] More