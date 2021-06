in

27/06/2021 à 19:19 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpin), double champion du monde de Formule 1, qui a terminé neuvième du Grand Prix de Styrie, le huitième du championnat du monde, a déclaré ce dimanche au Red Bull Ring de Spielberg que les deux points qu’il a marqués sont “bienvenus” et qu’il espère “qu’il va pleuvoir” dans sept jours, piste est disputée le Grand Prix d’Autriche.

“La vérité est que C’est une course qui nous a donné beaucoup de travail depuis le départ“Alonso, 39 ans, a admis qu’après deux absences, il est revenu en Formule 1 avec l’équipe avec laquelle il a remporté ses deux titres mondiaux (2005 et 2006, quand elle s’appelait Renault).

“Rester avec le rouge (le pneu tendre) jusqu’au 30e n’était pas facile“, a expliqué Alonso, propriétaire des 32 victoires que l’Espagne a remportées tout au long de son histoire en Formule 1.

“Au final, nous sommes sortis huitièmes, mais nous étions neuvièmes en qualifications. Et neuvième nous avons terminé, ce sont donc deux points qui sont les bienvenus“, a commenté celui d’Oviedo, qui est onzième de la Coupe du monde, avec 19 points.

“On savait qu’on n’était pas en position et qu’il fallait essayer de garder les points, car (le Monégasque) Charles (Leclerc, de Ferrari) est tombé à la dernière place après la crevaison du départ et a terminé devant nous (il était septième), » expliquait Fernando ce dimanche au Red Bull Ring.

“Cela montre qu’ils sont dans une autre ligue, alors le week-end prochain il faudra attendre qu’il pleuve. Parce que les voitures seront les mêmes», a déclaré Alonso, évoquant le fait que le circuit de Spielberg accueillera dans sept jours le prochain Grand Prix, celui d’Autriche.

“Je ne sais pas où nous pourrions obtenir quelque chose de nos jours, Je ne sais pas si ce sera si positif de faire deux Grand Prix donc de suite“, a déclaré l’Espagnol d’Alpine.

“Mais il est clair que pour nous, ce sera un autre week-end difficile. Quelques points ; ou un, Je pense que ce sera le maximum auquel nous pouvons aspirer la semaine prochaine », a-t-il déclaré ce dimanche., sur le circuit de Spielberg, le double champion du monde de Formule 1 des Asturies.