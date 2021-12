Deux policiers de Tacoma innocentés des actes répréhensibles dans la mort d’un homme de Washington en 2020

Les enquêteurs de Tacoma, Washington ont décidé de ne pas porter d’accusations contre deux policiers de la ville impliqués dans le meurtre de Manuel Ellis, 33 ans, un Noir décédé à la suite d’un contrôle routier controversé en 2020.

Les autorités avaient précédemment déterminé qu’Ellis avait été frappé à plusieurs reprises, tasé et étouffé avant d’être «attaché au porc», épinglé au sol et placé dans une cagoule à broche vers 23h21 le 3 mars 2020 après avoir rencontré la police alors qu’il rentrait chez lui de 7-Eleven , selon un rapport du bureau du procureur général de l’État de Washington.

Manuel Ellis est décédé en garde à vue en mars 2020. (Crédit : GoFundMe)

Une caméra de sécurité à domicile a enregistré Ellis en train de dire aux agents : « Je ne peux pas respirer monsieur. Je ne peux pas respirer », avant que l’un des officiers ne réponde: « Tais-toi, mec. »

Policier de Tacoma Armando Farinas est le flic qui a placé une cagoule sur la tête d’Ellis cette nuit-là. Officier Masiyh Ford a tenu les jambes d’Ellis tandis que d’autres officiers l’ont attaché au porc.

Les deux hommes recevront plusieurs semaines de formation avant de reprendre le travail, selon un communiqué publié mardi par le département de police de Tacoma.

« chef par intérim Mike Ake a informé les agents Armando Farinas et Masiyh Ford qu’ils ont été exonérés de toute violation de la politique liée à leur implication dans l’affaire Manuel Ellis », a déclaré le département. « Les faits de l’affaire ont conduit le chef intérimaire Ake à prendre sa décision. »

La mort d’Ellis était auparavant considérée comme un homicide causé par un manque d’oxygène « en raison d’une contrainte physique », avec une hypertrophie du cœur et de la méthamphétamine trouvée dans sa circulation sanguine, pouvant être des facteurs contribuant à sa mort.

Des gens écoutent lors d’une veillée pour Manuel Ellis près du lieu de sa mort le 3 juin 2020 à Tacoma, Washington. (Photo de David Ryder/.)

Le médecin légiste du comté de Pierce, le Dr. Thomas Clark précédemment déterminé après avoir effectué une autopsie sur Ellis que « la manière dont M. Ellis a été attaché et pressé face contre terre », la nuit de sa mort « empêcherait une respiration régulière », selon le procureur général de l’État.

« Il a également observé que la partie intérieure en tissu de la cagoule était enduite de sang et de mucus, ce qui inhibait la capacité d’Ellis à respirer », a déclaré le procureur général. Bob Ferguson dit dans son rapport.

Mais le département de police de Tacoma a toujours dit Farines et Ford a été innocenté des infractions aux politiques criminelles et policières liées au meurtre d’Ellis.

« Bien que l’enquête ait montré que l’agent Farinas avait placé la cagoule sur M. Ellis, il a été constaté que les actions de l’agent Farinas étaient raisonnables et appropriées dans les circonstances », a déclaré le département mardi.

« Les actions de l’agent Ford ont été jugées raisonnables et appropriées dans les circonstances et n’enfreignaient pas la politique du département », a ajouté le département.

Le bureau du procureur général de l’État avait précédemment inculpé Matthieu Collins et Chris Burbank avec meurtre au deuxième degré. Officier Timothée Rankine a été inculpé d’homicide involontaire coupable pour avoir placé à la fois ses genoux et «tous [his] poids » sur le dos d’Ellis alors qu’Ellis était déjà menotté et cloué au sol.

Certains des officiers impliqués ont précédemment déclaré aux enquêteurs qu’Ellis était l’agresseur cette nuit-là, mais leurs déclarations ont été prouvées fausses par les témoignages et la vidéo de l’incident par téléphone portable et caméra de sécurité, a déclaré le bureau du procureur général.

