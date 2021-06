Deux poussins de pingouins éclosent dans un aquarium de Londres

T

L’arrivée de deux nouveau-nés de pingouins est célébrée dans un aquarium de Londres.

Les deux poussins, les deux seuls manchots papous élevés avec succès en Angleterre cette année, sont nés de parents Ripley et Elton après une saison de reproduction qui a eu lieu pendant le verrouillage du Sea Life London Aquarium.

L’un des poussins, qui pesait 105 g et 98 g, est maintenant élevé par ses parents biologiques, tandis que l’autre a été adopté par un autre couple établi à l’aquarium, Max et Snork.

Catherine Pritchard, directrice générale de l’aquarium, a déclaré: «C’est incroyablement spécial d’avoir non pas un, mais deux nouveaux poussins qui ont éclos avec succès à l’aquarium de Londres, prouvant que l’amour du verrouillage existait également dans notre colonie de manchots papous.

“Nous avons hâte de voir les nouveau-nés grandir et se développer sous les yeux attentifs de leurs fiers parents Ripley et Elton, et Max et Snork.”

Les deux poussins ne seront nommés qu’une fois leur sexe établi.

Le premier poussin a commencé à percer son œuf – un processus appelé pépinage – en mai, et l’autre a suivi peu de temps après.

Un poussin de pingouin au Sea Life London Aquarium

On dit qu’ils s’intègrent bien au reste de la colonie et sont surveillés de près par le personnel de l’aquarium qui continue de surveiller leurs progrès.

Mme Pritchard a déclaré: “Le succès continu de notre programme d’élevage de papoues ici à Sea Life London Aquarium est dû au travail fantastique de notre équipe d’experts en soins des animaux et nous avons hâte que nos invités rencontrent les nouveaux poussins eux-mêmes.”