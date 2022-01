Deux préoccupations surviennent après qu’Arsenal ait pris contact avec des prétendants spécifiques d’Aubameyang; Transfert de janvier possible

Arsenal a contacté des prétendants potentiels pour Pierre-Emerick Aubameyang en dehors de la Premier League, bien qu’un rapport ait révélé les inquiétudes de trois Gunners.

L’avenir d’Aubameyang dans le nord de Londres semble de plus en plus incertain. L’attaquant de 32 ans a été exilé de l’équipe première de Mikel Arteta après une série d’infractions disciplinaires. L’incident le plus récent du mois dernier a vu Aubameyang déchu du poste de capitaine du club.

La forme d’Arsenal a bondi depuis qu’Aubameyang a été gelé. Cela a conduit à des spéculations généralisées selon lesquelles il pourrait être supprimé dès ce mois-ci, son importance pour l’équipe étant désormais diminuée.

Un rapport du Daily Mail a révélé qu’Arsenal avait déjà pris contact avec des prétendants potentiels à l’étranger.

Newcastle et Chelsea avaient tous deux été liés au tueur à gages de ces rives. Cependant, l’article suggère qu’Arsenal préférerait transférer Aubameyang dans un club étranger.

Ils déclarent que le « personnel de recrutement » de plusieurs équipes d’élite européennes a été « sensibilisé » à l’opportunité de signer Aubameyang cette fenêtre.

Triple barrière révélée

Cependant, le rapport ajoute qu’Arsenal nourrit trois préoccupations concernant tout éventuel accord.

Premièrement, la participation d’Aubameyang au tournoi de la CAN va compliquer les démarches. La compétition ne devrait pas se terminer avant la fermeture de la fenêtre de janvier, le 6 février, bien que le Gabon atteigne les dernières étapes reste à voir.

Deuxièmement, Arsenal penserait que la valeur de transfert d’Aubameyang pourrait avoir « chuté » à la suite de sa dernière infraction disciplinaire.

Le dernier obstacle à la fin définitive de son séjour aux Emirats sera son salaire élevé.

Son salaire apparent de 350 000 £ par semaine sera une pilule difficile à avaler pour pratiquement tous les prétendants à l’étranger.

Néanmoins, il semble maintenant qu’Arsenal soit prêt à rompre les liens avec son avant-centre si un accord approprié peut être trouvé avec une équipe européenne.

Wayne Rooney devient le remplaçant d’Everton pour Rafael Benitez, sous pression

Aubameyang à Chelsea une « possibilité »

Pendant ce temps, Aubameyang rejoindre Chelsea ce mois-ci est « une possibilité », selon l’ancien leader de Stamford Bridge Carlton Cole.

Chelsea a ses propres problèmes à l’avant-centre à la suite d’une interview peu judicieuse de la signature du record Romelu Lukaku. Cela a conduit à des doutes sur l’avenir à long terme de Lukaku Blues, bien qu’il ne soit revenu que l’été dernier.

Apparaissant sur Stadium Astro, Cole a suggéré Aubameyang comme remplaçant potentiel de Lukaku dans l’ouest de Londres.

« Si vous le regardez, Chelsea a également besoin d’un attaquant », a déclaré Cole.

« Imaginez que, on ne sait jamais, des choses plus étranges se sont produites. C’est toujours Londres, tu vois ce que je veux dire ? Je doute que cela se produise, ils ne vont pas vendre ou prêter à leur club rival.

«Regardez l’histoire. Dortmund, Tuchel, Aubameyang, ils se connaissent et il sait ce qu’il en retire.

« Donc, je ne dis pas que cela va arriver. Je dis que c’est une possibilité parce que tout est une possibilité dans le football.

LIRE LA SUITE: La star d’Arsenal choisit un collègue qui « a besoin d’être amélioré » après une admission « effrayante »