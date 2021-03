Deux prétendants sérieux émergent pour LaMarcus Aldridge des Spurs

La semaine dernière, l’entraîneur-chef des San Antonio Spurs, Gregg Popovich, a rencontré les médias et a révélé que l’équipe chercherait à échanger le grand homme LaMarcus Aldridge.

«LaMarcus n’est pas avec l’équipe», a-t-il déclaré. «Il est en bonne santé, à cet égard, mais nous avons mutuellement convenu de trouver des opportunités pour lui, et ce sera ailleurs. Donc, il ne sera pas avec l’équipe pour aller de l’avant.

Cela a marqué une fin sans cérémonie de la sixième saison d’Aldridge à San Antonio – une course plus connue pour sa promesse non livrée que toute sorte de résultats substantiels.

Jusqu’à présent cette année, Aldridge a en moyenne 13,7 points et 4,5 rebonds en 25,9 minutes par match. Le total de rebond est un plus bas en carrière, alors que les points sont les plus faibles depuis sa campagne de recrue avec les Portland Trail Blazers en 2006.

Dans les trois matchs qui ont eu lieu avant la pause des All-Star, San Antonio a déplacé Aldridge sur le banc. Il est clair que l’équipe avance.

Compte tenu de la situation actuelle du jeune homme de 35 ans dans sa carrière, il n’y a qu’une poignée de destinations commerciales qui ont actuellement un sens pour lui.

Deux, pour être exact.

Selon Michael Scotto de Hoops Hype, les Miami Heat sont intrigués par la perspective d’ajouter Aldridge à la liste.

« Miami a également fait balancer les vétérans Avery Bradley, Maurice Harkless et Meyers Leonard pour faire correspondre les salaires dans le cadre d’un programme d’échange pour LaMarcus Aldridge de San Antonio », a-t-il écrit. « The Heat devrait également ajouter un autre contrat minimum tel que Chris Silva ou KZ Okpala et une compensation au repêchage pour rendre un échange intéressant pour San Antonio. »

L’autre point d’atterrissage potentiel pour Aldridge? Les Knicks de New York.

« Les Knicks sont en avance sur le calendrier en ce moment, assis actuellement au n ° 7 dans l’Est avec un dossier de 19-19″, a écrit Nekias Duncan de BasketballNews.com. «Ils sont titrés par une défense parmi les cinq premiers et retenus par une attaque parmi les 10 derniers. Aldridge représente une tempête presque parfaite en tant que cible commerciale potentielle: il est un nom, répond à un besoin (espacement de la zone avant), ne coûterait pas une pièce centrale, ne couperait pas l’espace de plafond futur et pourrait faciliter la vie des jeunes joueurs cela importe. »

Les Spurs sont un endroit intéressant en ce moment. Il est clair que Popovich n’a pas assez d’années dans sa carrière pour une longue reconstruction, et pourtant l’équipe doit se débarrasser de ses deux plus grands noms afin d’échapper à son statut actuel perpétuellement médiocre.

Ces jours-ci, une équipe autrefois connue pour être constamment en compétition pour le championnat est plus reconnaissable pour ses reproches sur les sélections de jeux All-Star et la conduite arrière sur la façon dont les autres organisations gèrent leurs affaires.

Il semble que cela diminue lentement dans la mesure où les Spurs doivent remanier la liste si l’organisation veut changer sa fortune. Déménager Aldridge est un bon début.

Le front office sera-t-il en mesure de faire quelque chose avant la date limite des échanges, le 25 mars? Le temps nous le dira.

