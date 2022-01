Deux priorités de transfert émergent pour Steven Gerrard alors que le patron de Villa fait une promesse à Purslow

Steven Gerrard s’est engagé à dépenser judicieusement l’argent d’Aston Villa alors qu’il cherche à renforcer l’équipe de jeu du club au cours de la fenêtre de janvier.

Villa a dépensé près de 330 millions de livres sterling depuis son retour en Premier League en 2019 et Gerrard, nommé en novembre, est impatient de laisser sa marque dans l’équipe. Il a été fortement lié à un nouveau milieu de terrain, avec une ancienne charge des Rangers considérée comme étant en tête de sa liste de cibles.

Cependant, il est également susceptible d’être également à la recherche de renforts défensifs. C’est après que la star du prêt Axel Tuanzebe a été rappelée par Manchester United et immédiatement envoyé à un chasseur de titre de Serie A.

Villa a dépensé 87 millions de livres sterling cet été pour Emi Buendia, Leon Bailey et Danny Ings après avoir vendu Jack Grealish pour un record britannique de 100 millions de livres sterling à Manchester City.

Cependant, leur désir de s’améliorer reste inébranlable – et Gerrard est à l’affût.

« L’important, c’est que nous ne signerons que si nous pensons qu’ils sont les bons pour l’équipe et pour le club pour nous faire avancer et nous améliorer », a déclaré Gerrard, avant le déplacement de dimanche à Brentford.

« Nous ne les fabriquerons pas juste pour ajouter du volume.

« À la recherche de certains joueurs »

«Nous recherchons et évaluons certains joueurs pour certaines positions dans l’équipe. Je ne vais pas trop en dévoiler parce que mon téléphone va prendre feu et commencer à fumer avec des agents, ce dont je ne veux pas.

« Moi-même, Christian Purslow (directeur général) et Johan Lange (directeur sportif) nous sommes parlé tous les jours la semaine dernière, d’autant plus que j’ai eu beaucoup de temps libre à cause de COVID.

« Nous avons eu de bonnes rencontres positives et nous avons identifié certaines personnes que nous aimerions faire venir.

« Si nous pouvons faire en sorte que cela se produise dans cette fenêtre, tant mieux. Sinon, il faudra peut-être être patient et attendre l’été. »

Steven Gerrard a l’admiration de Frank

Villa compte deux points et deux places d’avance sur ses hôtes 14e. Cependant, ils profitent d’une première saison impressionnante en Premier League.

Ils ont fait match nul 1-1 à Villa Park en août et Gerrard a admiré ce que son homologue Thomas Frank a réalisé.

Il a ajouté : « C’est une bonne équipe avec un manager vraiment fascinant. J’aime entendre ses conférences de presse, j’aime la façon dont il entraîne sur le côté du terrain.

« Il a fait un travail incroyable à Brentford. J’ai hâte de jouer contre lui, et l’équipe aussi. Nous sommes sur le dos d’un résultat décevant mais une performance qui avait beaucoup de positif en son sein.

«Ils ont des individus dangereux dans leur équipe, mais ils forment vraiment une équipe. Il n’y a pas beaucoup d’ego dans l’équipe de Brentford, donc il y a beaucoup à admirer chez eux.

LIRE LA SUITE: Transfert de Rangnick pour 40 millions de livres La star de Villa voit deux stars de Man Utd se rapprocher des sorties