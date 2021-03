Deux prisonniers libérés par erreur à New York la même semaine

Deux détenus de la prison de New York Rikers Island ont été libéré en raison d’erreurs administratives dans la même semaine, l’un d’eux soupçonné d’une tentative d’assassinat et l’autre accusé d’homicide.

Le NYPD recherche les deux prisonniers, l’un d’eux identifié comme Nikim Meekins, 22, qui a été arrêté le 10 mars pour deux incidents, dont le plus grave était une fusillade dans laquelle il n’y a pas eu de morts le 3 novembre 2020, pour lequel une caution de 300000 $ avait été émise.

Selon les médias locaux, un porte-parole du tribunal a expliqué que ce lundi, il devait comparaître devant le tribunal pour cet incident et pour un autre cas d’insouciance imprudente pour ouvrir le feu sur deux personnes en août dernier, mais aucun n’a été blessé.

La source a indiqué que le même jour, il avait reçu une caution d’un dollar pour cette deuxième affaire, mais le greffier administratif du tribunal a noté qu’il pourrait également être libéré sous les chefs d’accusation les plus graves tentative de meurtre.

Après que l’erreur a été signalée, le juge a émis un mandat d’arrêt et Meekins est recherché par les forces de l’ordre.

« Des milliers de procédures »

« Nous aborderons l’erreur administrative du point de vue du personnel et de la formation », a déclaré le porte-parole. « Bien que ce soit une grave erreur, la Cour pénale de New York, l’année dernière, a conduit à cabo des milliers de procédures avec les juges, le personnel administratif et les fonctionnaires des tribunaux qui ont maintenu le système sous circonstances épuisantes « , ajoutée.

La libération erronée de Meekins survient une semaine après Christhopher Buggs, 26 ans, a été libéré le 9 mars pour une affaire pour laquelle il était entré en prison malgré le fait que il devait encore être jugé pour meurtre en 2018.

Buggs est accusé d’avoir tué un homme aux portes d’un établissement du quartier Bedford-Stuyvesant de Brooklyn.

Quatre fonctionnaires de la prison ont été suspendus pour ce cas.