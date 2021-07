Deux problèmes vous feraient quitter votre marque de smartphone actuelle

Robert Triggs / Autorité Android

Les consommateurs ont leurs marques préférées, que ce soit des céréales, des voitures ou des vêtements. Mais il est probable que vous ayez également une marque de smartphone particulière à laquelle vous revenez toujours. Mais que faudrait-il pour que vous réévaluiez cela?

Dans un récent sondage, nous avons demandé aux lecteurs de se prononcer sur ce qu’il leur faudrait pour quitter leur marque de smartphone actuelle pour les produits d’une autre entreprise. Êtes-vous influencé par le prix, le service client ou autre chose ? Voici comment vous avez voté.

Que faudrait-il pour que vous quittiez votre marque de smartphone actuelle ?

Résultats du sondage sur les marques de smartphones

Nous avons reçu près de 5 000 votes sur ce sondage, mais deux choix précis représentent plus de 50 % du quota. Selon les lecteurs, “un logiciel défectueux et buggé” serait la principale raison pour laquelle ils passeraient à une autre marque de smartphone. Cette réponse a reçu plus d’un quart (25,4%) du vote total. Juste derrière, avec 24,1 % des clics des lecteurs, se trouve la mise en place d’une « grande hausse des prix ».

En gardant l’accent sur les logiciels, 15,9 % des lecteurs reconsidéreraient leur marque actuelle de smartphone si les « mises à jour logicielles lentes » devenaient un problème. Les « problèmes de qualité de construction » seraient une raison de changer pour 12,2% des répondants.

Étonnamment, un “manque de fonctionnalités innovantes” avec 12% des voix, ne se classe que comme le cinquième facteur le plus critique pour les lecteurs qui changent de marque de smartphone. Cela suggère que les entreprises qui n’innovent pas mais qui se concentrent sur les bases sont plus susceptibles de satisfaire leurs consommateurs.

Enfin, le facteur le moins critique selon les lecteurs est une « baisse de la qualité du service client ». Naturellement, ce n’est pas une préoccupation majeure lorsque les appareils sont en état de fonctionnement, mais devient un problème lorsqu’il est nécessaire de réclamer une garantie ou de payer pour des réparations. Seuls 3,2 % des lecteurs jugent ce choix digne de leur vote.

Nous avons également demandé aux utilisateurs d’autres facteurs qu’ils considéreraient pour passer à une autre marque de smartphone. Plusieurs lecteurs nous disent qu’ils ne sont pas fidèles à une marque en particulier mais choisissent plutôt de nouveaux appareils en fonction de plusieurs autres facteurs. Voir quelques-uns des commentaires de choix ci-dessous.

Vos commentaires

Evie : Je suis vraiment curieuse de savoir combien d’utilisateurs Android sont fidèles à une marque de toute façon ? Chrome : Et bien, je suis fan des téléphones LG donc… Joe Black : Je n’aime aucune marque. Je changerais simplement si je trouvais quelque chose qui me conviendrait mieux. fatspirit: Je laisserais mon téléphone actuel pour n’importe quel téléphone de marque bien connu avec des fonctionnalités équilibrées, même avec des spécifications non top mais avec un écran <=6=. Aris Routis : Abandonner des choses comme le S-Pen, Dex, One UI, Knox, un service de qualité, une construction de qualité. Bref ce qui fait Samsung, enfin Samsung. J'imagine qu'il en va de même pour toutes les marques. AndrewM : Je laisserai mon S20 pour tout téléphone de 6,1 pouces ou moins, doté d'un stockage extensible et éventuellement d'une prise casque. Austin : J'ai été assez fidèle à LG ces dernières années. J'étais triste de voir qu'ils ont été contraints de fermer leur entreprise d'appareils mobiles. C'est malheureux quand des fonctionnalités vraiment innovantes deviennent une niche. Ali Marwan : Rien, je quitterais volontiers OnePlus. Wongwatt : Je n'ai pas de « marque », je choisis juste le téléphone que j'aime. Actuellement, j'ai un ZenFone 8 parce que je voulais un appareil plus petit avec un Android léger et beaucoup de puissance. Daddy Geek : Mon téléphone actuel sera le dernier article que j'achèterai chez Realme. Leur support logiciel est absolument honteux. Ils semblent heureux de lancer un nouvel appareil chaque semaine, mais ils n'ont tout simplement pas les chiffres ou les talents dans leur équipe de développement pour fournir des mises à jour aux clients existants. Ajoutez une équipe de support de réponse stock copier-coller et vous avez la pire expérience que j'ai jamais eue d'un fournisseur. Chandler Burns : Le support logiciel ainsi que la qualité réelle desdits logiciels sont devenus extrêmement importants pour moi, c'est pourquoi j'utilise actuellement un Google Pixel. Les nouveaux appareils Sony Xperia pour cette année (Xperia 1 III/5 III) ont l'air absolument stellaires et ont le plus proche d'un ensemble matériel parfait que j'ai vu cette année, mais leur support logiciel est absolument horrible pour les prix qu'ils facturent . S'ils garantissaient le même type de support logiciel que Google, Samsung et d'autres proposent pour leurs appareils, alors j'aurais une bonne raison de changer. Cependant, le Pixel 6/6 Pro s'annonce comme quelque chose de spécial, nous verrons donc ce qui se passe. Harry : S'éloigner définitivement de Huawei en raison du manque d'applications Google. Je ne voudrais pas les mettre de côté. EasyCare : Les longues mises à jour logicielles deviennent de plus en plus importantes pour moi. De nombreux téléphones peuvent en fait durer plus longtemps qu'ils ne le devraient. Mon Galaxy A50 capable a presque 2 ans mais n'aura pas le prochain Android 12. Samsung et Pixel sont toujours parmi les meilleurs dans ce domaine, mais malheureusement toujours pas meilleurs que l'iPhone. DBS : L'augmentation continue de la taille des téléphones et la suppression de fonctionnalités essentielles - comme le stockage extensible et une prise casque - sont ce qui garantit que, si je change de mon téléphone actuel, je n'achèterai plus Samsung.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur la fidélité à la marque, la liste de contrôle que vous utilisez avant d’acheter un téléphone ou les résultats de ce sondage, assurez-vous de les déposer ci-dessous.