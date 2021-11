Deux projets de Smartworld Developers enregistrent des ventes de Rs 2000 cr dans les 2 semaines suivant le lancement

Selon un rapport ANAROCK, la fourchette de budget préférée pour les maisons du segment moyen à haut de gamme dans les villes métropolitaines est de Rs 80 lakh – Rs 1,5 cr, et l’âge moyen d’achat des acheteurs est passé de 54 ans à 30-35 ans au cours des deux derniers décennies.

Dans les deux semaines suivant le lancement, Smartworld Gems et Smartworld Orchard – deux offres de Smartworld Developers – ont enregistré des ventes combinées d’une valeur de Rs 2 000 crore. Smartworld Developers prévoit d’investir Rs 1200 crore dans le développement des deux projets résidentiels à Gurugram. La société immobilière débutante envisage également des ventes d’une valeur de Rs 5000 cr d’ici mars 2022, dont des ventes de Rs 2000 cr ont déjà été réalisées en l’espace de deux semaines.

Stratégiquement situé à l’emplacement le plus recherché de Gurugram du secteur 61, Golf Course Road (Extn), Smartworld Orchard est un développement résidentiel de luxe de faible hauteur réparti sur 20,6 acres comprenant 2 et 3 maisons BHK dont le prix se situe entre Rs 1,37 cr et Rs 1,94 cr.

La Gurgaon Metropolitan Development Authority (GMDA) envisage de réaménager la route d’extension du parcours de golf. La refonte proposée vise à assurer une circulation sans signal et transparente, ce qui en fait un trajet de 10 minutes en voiture de Cybercity.

Smartworld Gems est niché dans l’un des emplacements les plus prestigieux du secteur 89, New Gurgaon, comprenant 2 et 3 maisons BHK dont le prix se situe entre Rs 72,5 lakh et Rs 89,5 lakh. L’emplacement stratégique du projet avec sa proximité avec Dwarka Expressway, Central Peripheral Road (CPR) et NH8 a été l’un des éléments clés qui a attiré des acheteurs potentiels vers ce projet.

Commentant le succès des deux projets, Vivek Singhal, PDG de Smartworld Developers, a déclaré : « Nous sommes submergés par la réponse pour nos deux projets. Nous avons enregistré des ventes combinées d’une valeur de Rs 2 000 cr sur nos offres de faible hauteur récemment lancées. Chez Smartworld, nous nous engageons à donner pleine valeur au client, soutenus par le professionnalisme et l’orientation client qui sont au cœur de notre ADN. Nous nous sommes fixé un objectif de Rs 5000 cr d’ici mars 2022, et cette première étape nous donne plus de conviction que nous avons le bon pouls de nos clients.

Il a ajouté : « La réponse que nous recevons est le résultat de nos offres de produits uniques, de nos emplacements de choix et de la conception de nos produits. Plus de 70 % de nos clients sont des acheteurs d’une première maison âgés de 28 à 33 ans. Ce sont des millennials ambitieux qui souhaitent avoir un certain style de vie et qui, en outre, ont réalisé l’importance de posséder une maison après COVID-19. »

Les projets récemment lancés, Smartworld Orchard et Smartworld Gems, sont des maisons de faible hauteur avec un style de vie de grande hauteur comprenant un club de luxe. Le point culminant de ces projets est une terrasse exclusive et un My Space spécial qui peut être utilisé pour n’importe quoi ; travail à domicile, bureau, salon, bibliothèque ou de toute autre manière que le client souhaite utiliser.

