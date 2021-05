Deux raisons pour lesquelles la Catalogne peut ne pas prédire le championnat

Le Circuit de Catalunya a longtemps été considéré comme une «piste de référence» idéale pour la Formule 1.

Il offrait un mélange de vitesses de virage allant de sa chicane lente aux spectaculaires virages à grande vitesse trois et neuf, entrecoupés une fois par tour avec une longue zone d’accélération. La maison du Grand Prix d’Espagne était un lieu classique du “ peu de tout ” où toute faiblesse dans le package d’une équipe serait exposée.

Il a donc donné le ton pour le championnat. Les équipes les plus rapides à Barcelone auraient tendance à être plus rapides sur le reste de la saison, et vice-versa.

Mais certains pensent que ce n’est plus le cas. Mercedes a remporté la pole et gagné le week-end dernier et son ingénieur des opérations au sol, Andrew Shovlin, a admis: «Nous aimerions probablement que ce soit ce que ce sera pour le reste de l’année.»

Cependant, il pense que deux changements importants ces dernières années signifient que Barcelone n’est plus la référence qu’elle était autrefois. «Je pense que vous devez être un peu prudent avec cette lecture parce que,» dit-il.

De nouvelles réglementations techniques introduites en 2017 ont rendu la piste beaucoup plus rapide. Le circuit de Catalunya a été choisi comme référence pour ces changements, et la F1 a atteint son objectif de réduire de cinq secondes ses temps au tour de 2015 sur le circuit.

Cela a rendu plus de virages à plat, ce qui signifie qu’il y a moins d’occasions de différencier les performances de la voiture, a expliqué Shovlin.

«Quand les voitures avaient moins d’adhérence que cela, quand nous n’avions pas les voitures larges et les pneus larges, c’était un excellent circuit pour avoir un très bon mélange de haute et basse vitesse.

«Alors que maintenant la vitesse élevée, certainement en qualifications, vous pouvez la contourner à plat. Cela ne différencie pas les équipes. Donc en ce qui concerne les qualifications, c’est en fait un circuit assez lent.

Les changements dans les calendriers de développement de l’équipe signifient également que la visite traditionnelle de la F1 sur la piste en mai ne coïncide plus avec l’introduction d’améliorations significatives des voitures, a ajouté Shovlin.

«Barcelone était une course où tout le monde apportait de gros kits de mise à jour. Mais ces jours-ci, nous avons un plafond de coûts, nous avons des réglementations complètement différentes l’année prochaine à penser, nous sommes fortement limités sur l’utilisation de la soufflerie. Personne ne va apporter une mise à jour massive à cette course.

«Donc, l’une des raisons pour lesquelles vous dites que c’est parce qu’en fait c’est là que vous commencez à voir les voitures de tout le monde après avoir mis un morceau de développement dessus qui les permettra de traverser toute la période intermédiaire de la saison.»

Analyse: Le “ benchmark Barcelona ” a-t-il révélé à quel point le combat pour le titre de F1 serait proche?Les deux prochains circuits du calendrier sont très différents de la Catalogne, a ajouté Shovlin. «Je ne sais pas si c’est un signe de choses à venir parce que vous regardez ce que nous avons dans les prochaines courses avec Monaco, [and] sera certainement à Bakou, ce sont tous des circuits vraiment très différents qui posent des défis très particuliers.

Il pense que les performances de Mercedes seront probablement proches de celles de leurs rivaux de championnat Red Bull sur la plupart des circuits cette année.

«Red Bull n’est en fait jamais si différent de nous. C’est l’une des choses clés cette année, c’est qu’en qualifications, tout le monde a été la pole à chaque course jusqu’à présent, à l’exception de Bahreïn où nous n’étions pas compétitifs. Alors que les années précédentes, vous pouviez dire “nous serons rapides sur ces pistes, ils seront plus rapides sur les autres”, nous ne le voyons tout simplement pas.

Mais si le temps de Barcelone en tant que circuit de référence de la F1 est révolu, il n’en sera peut-être pas toujours ainsi. Une fois que les nouvelles règles de la F1 arriveront l’année prochaine, les équipes pourraient revenir à des modèles de développement plus familiers, apportant des packages de mise à niveau importants à cette période de la saison.

De plus, ces nouvelles règles devraient également réduire les niveaux d’appui, ce qui pourrait ramener les temps au tour sur le circuit aux niveaux d’avant 2017. Peut-être que la Catalogne redeviendra donc la piste de référence de la F1?

Une dernière chose devra changer pour que cela soit le cas: le circuit espagnol devra prolonger son contrat de course, car il n’a actuellement pas de place sur le calendrier de la saison de F1 2022.

