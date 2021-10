DEUX raisons pour lesquelles la reine pourrait ne JAMAIS démissionner pour le prince Charles | Royale | Nouvelles

La reine Elizabeth II est le monarque britannique depuis 1952 après la mort de son père, le roi George VI. Lorsqu’elle monta sur le trône il y a près de sept décennies, la reine n’avait que 25 ans. Mais avec son jubilé de platine prévu pour l’année prochaine, la reine n’a encore signalé aucune intention de se retirer en faveur de son fils, le prince Charles.

Ces dernières semaines, il y a eu des spéculations sur la question de savoir si la reine, maintenant âgée de 95 ans, pourrait un jour choisir de se retirer de ses fonctions royales.

Plus tôt ce mois-ci, la reine a ravi le public lorsqu’elle a respectueusement refusé d’accepter le prix Oldie of the Year.

Le secrétaire privé adjoint de la reine, Tom Laing-Baker, a écrit en réponse: « Sa Majesté pense que vous êtes aussi vieux que vous le pensez, en tant que telle, la reine ne pense pas qu’elle répond aux critères pertinents pour pouvoir accepter, et espère que vous trouverez un récipiendaire plus digne.

Cependant, la santé de la reine a également suscité une inquiétude nationale ces derniers jours, suscitée par la nouvelle de son séjour à l’hôpital mercredi dernier.

LIRE LA SUITE: L’attention des «célébrités» de Meghan et Harry ne se compare pas à celle des Royals

Dans un communiqué jeudi dernier, le palais de Buckingham a déclaré: « Suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s’est rendue à l’hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l’heure du déjeuner aujourd’hui, et reste de bonne humeur. »

L’emploi du temps chargé de la reine a été réduit à la lumière de sa récente visite à l’hôpital, mais on pense que la reine prévoit toujours d’assister au sommet COP26 à Glasgow la semaine prochaine.

Avec des engagements royaux dans le journal et un week-end exceptionnel pour le jubilé de platine prévu l’année prochaine, la reine est toujours aussi dévouée à son rôle royal.

Alors, pour quelles raisons la reine pourrait-elle ne jamais démissionner de son rôle de monarque ?

L’échec d’obtenir l’approbation de son mariage amoureux a provoqué la sortie d’Edward de la vie royale, et la décision a entraîné le chaos pour la famille royale.

Le duc d’York de l’époque, le prince Albert, s’est vu confier un rôle royal auquel il n’était jamais préparé, devenant par la suite le roi George VI.

Et le bouleversement signifiait que la fille aînée de George VI, la princesse Elizabeth, deviendrait l’héritière du trône de manière inattendue.

En raison de l’association négative de l’abdication au sein de la famille royale britannique, la reine peut ne jamais vouloir abdiquer elle-même.

Dévouement à son rôle

Une autre raison pour laquelle la reine n’abdiquera peut-être jamais est qu’elle a consacré toute sa vie au devoir royal.

La reine a promis à son 21e anniversaire en Afrique du Sud en 1947 que toute sa vie serait consacrée au service royal.

Elle a dit : « Je déclare devant vous tous que toute ma vie, qu’elle soit longue ou courte, sera consacrée à votre service et au service de notre grande famille impériale à laquelle nous appartenons tous.

La reine a montré au cours des 69 dernières années qu’elle est un monarque incroyablement dévoué, et elle considère probablement son rôle de reine comme celui de toute une vie.

L’historien royal Hugo Vickers a déclaré au Guardian plus tôt cette année: « L’une des principales raisons pour lesquelles la reine n’abdiquera absolument pas est contrairement aux autres monarques européens, elle est une reine ointe. Et si vous êtes une reine ointe, vous n’abdiquez pas. «