Deux rapports soulignent l’appétit croissant pour les crypto-monnaies au Royaume-Uni et en Australie

De plus en plus de Britanniques commencent à considérer les crypto-monnaies comme un investissement lucratif plutôt que comme une simple spéculation, car la propriété de crypto atteindra 2,3 millions de personnes au Royaume-Uni en 2021, a rapporté jeudi la Financial Conduct Authority (FCA), citée par ..

La crypto-monnaie ressemble moins à un pari

Des chiens de garde comme la FCA ont émis des avertissements répétés sur le manque de réglementation, le Bitcoin (BTC / USD) passant de 64 899 $ en avril à environ 40 000 $ aujourd’hui. Malgré une compréhension déclinante du domaine, les gens font preuve d’une plus grande volonté d’investir dans des actifs cryptographiques.

En 2020, le nombre d’adultes qui possédaient des actifs cryptographiques au Royaume-Uni était de 1,9 million. Selon une étude de la FCA. L’étude a également révélé que 38% des personnes considèrent désormais les crypto-monnaies comme un “pari”, contre 47% l’année dernière. De plus, seulement 13% des investisseurs en crypto-monnaie ont au moins un stablecoin dans leur portefeuille.

La majorité des investisseurs en crypto-monnaie, selon l’étude, sont des hommes professionnels de plus de 35 ans.

Adoption croissante en Australie

Un Australien sur six (17 %) possède au moins une crypto-monnaie, ce qui représente une augmentation de 5 points de pourcentage depuis le début de 2021, écrit The Australian. Lors de la ventilation des statistiques de propriété par âge, il a été constaté que près d’un tiers de la génération Z possède une crypto-monnaie, contre 16% au début de l’année, selon un sondage.

Parmi les répondants qui ne possèdent pas de crypto-monnaie, 50% des hommes ont cité la volatilité comme le plus grand obstacle à la propriété contre 37% chez les femmes.

Kate Browne, experte en finances personnelles de Finder, a déclaré à The Australian :

Même avec la chute du prix du Bitcoin ces derniers mois, nos données montrent que l’adoption des crypto-monnaies en Australie est en croissance. C’est formidable que nous voyions plus de femmes et de jeunes choisir d’investir dans les crypto-monnaies.

Browne a également déclaré qu’il existe des “milliers d’entreprises” en Australie qui acceptent Bitcoin comme moyen de paiement et que ce nombre continue de croître.

