deux recul, trois entrent et un sort

Ciudadanos a formé une équipe de football: quand les choses tournent mal, des changements sont apportés. Certains entrent, d’autres sortent … et certains restent dehors. Le virage qu’Inés Arrimadas a cherché au milieu de la crise de la formation orange n’a pas été profond, simplement de noms. Il y en a six qui ont couvert l’actualité tout au long de ce lundi. Quoi des modifications ont été apportées par le président à la direction du parti pour changer, vaut la redondance, l’adresse de Cs?

Ignacio Aguado

Le vice-président jusqu’à présent de la Communauté de Madrid sort vainqueur deux fois avec les changements. Entre dans dans l’exécutif permanent du parti et en même temps est confirmé comme candidat aux élections de Madrid le 4 mai. Il y avait des doutes sur sa silhouette, mais au sein de la formation, ils semblent s’être dissipés, malgré le pessimisme des sondages pour les oranges.

Begoña Villacís

L’adjoint au maire de Madrid a été l’une des figures Cs qui a demandé une réunion urgente de la direction après la crise déclenchée à Murcie et Madrid. Villacís maintient intact son accord avec le PP et avec José Luis Martínez Almeida au conseil municipal de la capitale, et maintenant il entre dans l’exécutif du parti pour faire taire les rumeurs d’une éventuelle marche aux rangs populaires.

Juan Marin

Le vice-président de la Junta de Andalucía est un autre des noms qui a «monté» dans le cadre des changements apportés par Arrimadas. Comme Villacís, il maintient son pacte avec le PP. Le gouvernement andalou jouit également d’une bonne harmonie et a déjà les budgets approuvés. Marín était un autre des critiques de ce qui s’est passé à Murcie, et a également été impliqué dans des rumeurs indiquant un changement de parti. Attention, il a toujours été retenu.

Toni Cantó

C’était le nom du jour. Celui qui était jusqu’à présent le porte-parole de Cs au Parlement valencien a annoncé qu’il quittait tout: poste dans le parti, siège et politique. Il a été le plus critique de la dérive de la direction d’Inés Arrimadas et il l’a fait savoir lors de la rencontre. Il a également été proposé pour une promotion, mais a rejeté la main tendue du président et critiquait durement ceux qui « n’ont pas appris leur leçon » et louait la figure d’Albert Rivera qui, a-t-il dit, avait assumé des responsabilités à l’époque.

Carlos Square

Il fait partie de ceux qui font un pas sur le côté. De profil bas, l’ancien vice-secrétaire était l’un des plombiers d’Arrimadas et a participé activement à la construction de la motion de censure à Murcie, ce qui lui a valu beaucoup de critiques et d’usure qui a entraîné sa chute d’une ligne de front dans laquelle, de toute façon, il n’a jamais fait beaucoup de bruit. Fêtard, il continuera dans l’exécutif mais avec moins de fonctions.

José Maria Espejo

Celui qui était l’homme de main d’Inés Arrimadas au Parlement et l’un de ceux qui ont négocié la coalition avec le PP au Pays basque a également «déménagé». Comme Cuadrado, son travail de plomberie a fini par miner sa silhouette et bien qu’il continuera dans l’exécutif, son rôle sera davantage de témoignage. Il travaillait également à la négociation de la motion de censure.