Deux ressortissants étrangers testés positifs pour Omicron à Telangana

Deux ressortissants étrangers, arrivés ici de l’étranger, ont été testés positifs pour la variante Omicron, a déclaré mercredi un responsable de la santé. La première personne est une femme de 24 ans, une ressortissante kenyane, qui a atterri à l’aéroport international d’ici le 12 décembre. Le directeur de la santé publique de Telangana, G Srinivasa Rao, a déclaré aux journalistes ici.

L’autre est un homme de 23 ans originaire de Somalie. Les deux sont asymptomatiques, a-t-il déclaré. Les deux personnes ont reçu un diagnostic d’infection à Omicron lors du séquençage du génome.

