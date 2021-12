Deux rivaux émergent pour un inadapté coûteux à Man Utd alors que les conditions de transfert se précisent

Deux clubs seraient prêts à ramener l’attaquant instable de Manchester United Anthony Martial en Ligue 1, selon des informations provenant de sa France natale.

L’agent de Martial a confirmé il y a quelques jours que l’attaquant voulait quitter Man Utd. Il n’a commencé que deux matchs de Premier League cette saison. Son représentant s’entretiendra donc prochainement avec le club sur son avenir.

Martial est un joueur de Man Utd depuis 2015, date à laquelle ils ont lourdement investi pour le faire venir de Monaco. C’était un prix record pour un adolescent.

Depuis lors, il y a eu des moments où le Français l’a justifié et d’autres où il ne l’a pas fait. Il a marqué 17 buts lors de sa première saison avec le club, avant trois campagnes plus calmes. Les choses se sont améliorées avec un meilleur décompte en carrière de 23 en 2019-2020, mais il n’a pas démarré depuis.

Seulement sept buts ont été marqués pour Martial la saison dernière et il n’en a qu’un seul à son actif pour la campagne en cours. A 26 ans, il devrait jouer plus et avoir plus d’impact.

Pour ce faire, il a maintenant réalisé qu’il devrait chercher d’autres options loin de Manchester. Une suggestion à émerger à la suite des commentaires de son agent a été Arsenal.

On a prétendu que Arsenal est le prétendant le plus probable de Martial à ce stade. Le Mirror a déclaré qu’ils étaient en avance sur Newcastle, Barcelone et le PSG pour sa signature. Mais des mises à jour en France ont révélé que la course s’élargissait plutôt que de se rétrécir.

Selon RMC Sport, l’international français de 30 sélections Martial a deux options pour retourner dans son pays natal. L’intérêt du PSG est vérifié sur la base que l’attaquant de United pourrait remplacer le rebelle contractuel Kylian Mbappe.

Cependant, Martial était en lice pour un transfert à Paris cet été, mais cette décision a été mise en veilleuse pour le moment.

Par ailleurs, l’idée d’un déménagement à Lyon est spéculée. Martial est en fait passé par leurs rangs de jeunes et a fait quatre apparitions seniors pour eux avant son déménagement à Monaco en 2013.

Le fait que Lyon soit actuellement dans la moitié inférieure de la Ligue 1 après 16 matchs pourrait cependant être un problème.

Quoi qu’il en soit, RMC pense que le transfert de Martial en janvier devra être un prêt. Son salaire élevé et le fait que United l’ait sous contrat jusqu’en 2024 au moins seraient des obstacles à tout déménagement permanent.

Ils suggèrent également que la situation à Old Trafford pourrait changer d’ici l’été, lorsqu’un nouveau manager pourrait être en place après le mandat de Ralf Rangnick en charge par intérim.

Mais en attendant, Martial a besoin de se dépayser et il pourrait retrouver ce dont il a besoin en France.

Le bon moment pour le transfert d’Anthony Martial

Un homme qui convient que c’est le bon moment pour Martial de chercher de nouveaux pâturages est l’ancien défenseur de Man Utd Gary Neville.

L’expert pense que United aurait de toute façon été disposé à écouter les offres de l’attaquant.

Lorsqu’on lui a demandé s’il vendrait Anthony Martial, Neville a déclaré: « Je pense que s’ils peuvent obtenir de l’argent pour lui… J’aurais probablement dit s’ils avaient pu obtenir de l’argent pour lui cet été, avec les joueurs qu’ils ont. , alors oui je le ferais.

« L’heure est venue. Je pense que Manchester United a toujours été las de se brûler.

« De lui qui part pour 25 millions de livres sterling, puis de devenir un joueur de 100 millions de livres sterling parce qu’il est un talent spécial.

«Je ne pense tout simplement pas qu’il travaillera un jour à Old Trafford dans la mesure où ils ont Rashford, Greenwood, Ronaldo, Cavani, ainsi que d’autres joueurs.

« Je pense juste que le moment est venu pour lui de partir et d’aller jouer au football régulièrement. »

