Deux satellites de la NASA s’associent pour capturer une fusion galactique – .

La Voie lactée est notre maison, et pendant toute l’existence humaine, elle nous a plutôt bien traités. La Terre et notre système solaire se détendent un peu ici dans l’un des bras sinueux de la galaxie, vivant notre vie quotidienne dans une paix relative, du moins en termes cosmiques. Avance rapide de 4,5 milliards d’années, cependant, et nous pourrions commencer à voir la galaxie changer. C’est à ce moment-là que la Voie lactée devrait commencer à entrer en collision avec la galaxie voisine d’Andromède.

Si une collision entre deux galaxies semble assez sauvage, eh bien, elle l’est. Et heureusement pour nous, nous n’avons pas à attendre 4,5 milliards d’années pour le voir réellement en action. Le système galactique appelé Arp 299 est composé de deux galaxies au milieu d’une fusion, et la NASA a utilisé son observatoire à rayons X Chandra en conjonction avec le télescope spatial Hubble pour capturer des images du bouleversement cosmique qui sont vraiment à couper le souffle.

Comme l’explique la NASA dans un nouveau billet de blog, Arp 299 est une combinaison unique de deux galaxies qui fusionnent depuis un certain temps. La vitesse à laquelle les galaxies se déplacent dans l’espace par rapport aux autres objets peut varier considérablement – Andromède se dirige vers la Voie lactée à une vitesse de près de 70 miles par seconde, sur la base des meilleures données dont nous disposons – mais même lorsque les galaxies se déplacent très rapide sur le papier, leur taille signifie qu’une fusion peut prendre des centaines de millions, voire des milliards d’années.

Dans le cas d’Arp 299, nous n’aurions aucun moyen de savoir exactement quand la collision s’est produite pour la première fois ou depuis combien de temps la fusion est en cours. Le système se trouve à environ 134 millions d’années-lumière de la Terre, donc nos observations de l’événement sont retardées de 134 millions d’années. Les deux galaxies sont certainement entrées en collision pendant toute l’histoire de l’humanité et peut-être même depuis que la vie existe sur notre planète.

Les scientifiques ont des estimations variées sur le temps qu’il faut aux galaxies pour fusionner une fois qu’une collision commence. De nombreux facteurs peuvent modifier la chronologie, notamment la taille des galaxies impliquées et l’angle auquel les deux galaxies se rencontrent. Les estimations varient, mais il est largement admis que le processus prend au moins quelques milliards d’années, et peut-être beaucoup plus selon les conditions.

Ce qui est peut-être le plus intéressant à propos des fusions galactiques, c’est que, bien que cela semble très effrayant, il est peu probable que des étoiles individuelles au sein de ces systèmes entrent réellement en collision. Certains peuvent s’affecter les uns les autres en raison de la gravité, mais en général, les étoiles et les planètes restent largement inchangées, même à long terme.

Dans le cas d’Andromède et de la Voie lactée, notre système solaire et notre Soleil survivront probablement indemnes à l’épreuve. Cependant, à ce stade du cycle de vie du Soleil, il sera devenu si chaud que les océans de la Terre auront longtemps bouilli, ne laissant aucune vie sur Terre. La planète est peut-être encore là à ce moment-là, mais nous, en tant qu’espèce, ne le serons certainement pas.

