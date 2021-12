Deux semaines sans Pablo Sierra

17/12/2021 à 09:37 CET

Belén Castaño Chaparro

Le sort de Pablo Sierra Moreno reste inconnu pendant deux semaines après sa disparition à Badajoz. El Guadiana, où les tâches de recherche ont repris mardi, continue de ne donner aucun indice sur l’étudiant en mathématiques, dont le téléphone portable est apparu à El Pico quelques heures après sa dernière visite dans le centre-ville. Cette circonstance est ce qui fait que le travail de pistage des spécialistes de la plongée du Groupe d’opérations spéciales (GEO) de la Police nationale et de l’Unité des guides canins se concentre dans cette zone de la rivière, qui Ce jeudi, pour le troisième jour consécutif, ils ont passé au peigne fin les rivages et les environs, encore une fois, sans trouver aucun signe permettant de retrouver Pablo ou de savoir ce qui a pu lui arriver.

L’opération de perquisition devrait se poursuivre à El Pico dans les prochains jours, à condition que l’enquête, menée par la police judiciaire, n’en décide pas autrement. Ce jeudi, ils ont de nouveau participé plongeurs avec des chiens dressés pour localiser les personnes disparues. Comme la veille, un des animaux a fait le tour des rives avec le guide et deux plongeurs à bord d’un bateau. La recherche s’est à nouveau concentrée sur le périmètre, bien que, comme mercredi, l’équipe ait également parcouru une partie du canal jusqu’à ce qu’elle atteigne la hauteur du pont de l’Université.

Pendant ce temps, deux autres plongeurs, dans un zodiac, ont voyagé en aval, vraisemblablement jusqu’à la zone du déversoir de La Granadilla, et un autre chien avec son guide a passé au peigne fin une zone plus éloignée d’El Pico par voie terrestre, atteignant Las Crispitas. En ce troisième jour de recherche, l’équipe de drones n’a pas rejoint, qui a bien participé le premier jour pour prendre des images de l’environnement.

La déléguée du gouvernement, Yolanda García Seco, s’est rendue hier dans la zone d’El Pico d’où le dispositif est coordonné et où les enquêteurs restent en attente de résultats. Interrogé par la presse, le délégué s’est refusé à tout commentaire sur l’affaire, qui reste sous le secret de la synthèse.

Le téléphone portable du jeune homme reste l’une des pièces maîtresses de l’enquête, c’est pourquoi le travail se poursuit sur son contenu, les connexions et autres indices possibles que le terminal peut jeter, en plus des déclarations recueillies entre d’éventuels témoins et connaissances et les enregistrements des caméras de surveillance de la zone dans laquelle il a été vu par la dernière fois à l’étudiant. Des sources consultées par ce journal ont indiqué que Les résultats des tests effectués sur l’appareil sont toujours en attente pour confirmer si les taches qu’ils avaient étaient du sang et s’il correspond ou non à celui de Pablo Sierra.

La famille et les amis du jeune homme, qui ont d’emblée exclu que la disparition était volontaire, Ils vivent leur recherche avec angoisse, mais ils espèrent que le jeune homme pourra être localisé au plus vite..

Pablo Sierra a disparu à l’aube du 3 décembre après être sorti avec des amis. À l’époque, il portait une chemise bleue, un jean et des baskets blanches. Les trois premiers jours, il y a eu des raids dans la région d’El Pico, qui se sont ensuite étendus aux environs de Los Colorines et de Suerte de Saavedra. L’alerte a également été étendue au Portugal et le ministère de l’Intérieur a activé un lien sur le site du Centre national pour les disparus afin que quiconque a des indices sur le jeune homme, mais a peur de subir des menaces ou des représailles, puisse les fournir de manière anonyme. .