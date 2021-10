Deux serres clandestines de 1 500 plants de marijuana sont démantelées à Murcie

30/10/2021 à 12:32 CEST

CE

La Garde Civile de la Région de Murcie s’est développée en Les Torres de Cotillas opération ‘Motard’, qui s’est terminée avec luile démantèlement d’un groupe criminel voué à la culture massive de marijuana.

La Benemérita a démantelé deux serres clandestines qui produisaient 1 500 plants de cannabis et il a saisi tous les effets liés à l’activité illicite clarifiés. De plus, il a détenu six membres du groupe en tant qu’auteurs présumés de Crime contre la santé publique, pour la culture ou la production de drogues, et le délit de fraude d’électricité.

La procédure a commencé en septembre dernier, lorsque des membres de la Benemérita ont obtenu des preuves concernant deux établissements publics de Las Torres de Cotillas avec trafic de drogue.

Les premières étapes de l’opération ont permis aux enquêteurs de vérifier que les deux ateliers, soi-disant dédiés à la réparation de motos, manquait d’activité commerciale. Les véhicules ne sont pas entrés ou sortis des ateliers présumés pour réparation. Seulement les suspects les fréquentaient et est resté à l’intérieur jusqu’aux petites heures du matin, toujours avec le portes fermées.

Une fois toutes les preuves nécessaires réunies, avec autorisation judiciaire préalable, les gardes civils procédèrent à l’entrée et à l’enregistrement des bâtiments industriels, dans lesquels ils trouvèrent, camouflés après l’apparition d’un atelier, plusieurs pièces confectionnées à la main et équipées d’équipements sophistiqués appareils d’éclairage, de chauffage, d’irrigation et de ventilation qui constituaient des serres pour la culture massive de marijuana.

Dans ces serres, en plus des outils liés à la culture illicite de drogues, la Garde Civile trouvé 1 500 plants de marijuana, la plupart d’une taille considérable.

De plus, l’existence d’une manipulation de l’approvisionnement en eau et en électricité a été constatée. Ces modifications, qui ont conduit à des fraudes, ont été réalisées depuis l’intérieur de l’entrepôt, enterrant les différents conduits de la voie publique vers l’intérieur.

L’un des deux bâtiments industriels avait été modifié à l’intérieur et la partie principale avait été laissée avec l’apparence d’un atelier de motos. La partie centrale, où se situe la plantation, était caché derrière un mur et auquel on a accédé via un porte coulissante cachée avec une armoire. A cet endroit, une autre structure préparée et destinée à l’installation d’une autre plantation similaire à celle saisie, qui devait démarrer dans les prochains jours, a également été localisée.

L’opération a abouti à la localisation et à l’arrestation des six membres du groupe criminel qui, avec la drogue saisie, les effets saisis et les procédures instruites, ont été mis à la disposition du numéro du tribunal d’instruction de Molina de Segura.