Deux “signatures” pour le Barça en quête d’un double prix

15/06/2021 à 00:00 CEST

Le FC Barcelone reprend le travail ce lundi après un dimanche de satisfaction et de repos mérité qui a suivi la conquête du premier point des demi-finales dans un match angoissant en prolongation sur le terrain de Futsal de Palma (2-3) avec un but final d’Aicardo et une performance exceptionnelle de Dídac Plana à l’arrêt et … marquer le premier but du match.

L’équipe du Barça a dû tenir la piste pour résister à la poussée des hommes d’Antonio Vadillo, plus entier et avec plus de rotation. Et c’est que les blessures de Sergio Lozano et Miquel Feixas ont été rejointes par les sanctions d’Adolfo et Daniel pour le rouge direct contre l’Inter. Au moins, la bonne nouvelle est que Dyego a pu aider avec quelques minutes.

Beaucoup en jeu

Mercredi, le Barça accueillera Palma Futsal à 20h00 au Palau avec un public et avec un éventuel double prix. D’une part, le classement d’une finale dans laquelle le projet d’Andreu Plaza n’a manqué que l’an dernier (un play-off express sorti de la manche) ; et de l’autre, décrocher l’un des deux billets en jeu pour une Ligue des champions dans laquelle l’équipe n’a pas manqué depuis 2017.

La grande arme des dernières rencontres est d’être Dídac avec son incursions ‘a lo Higuita’. « Je me sens très à l’aise dans cette situation et l’équipe aussi. En plus, ça me va très bien en termes d’estime de soi et de concentration, car j’interviens de plus en plus et je dois être encore plus concentré tout le temps & rdquor;, a avoué le gardien du Barça à l’issue d’un match qui s’est ouvert avec son but à l’équateur du premier temps.

Daniel a rempli son match de penalty à Palma

| JAVI FERRÁNDIZ

“Dídac et toute l’équipe trouvent une bonne coordination et les rivaux ont du mal à contrer cette alternative. C’est très difficile quand on a un gardien devant soi qui joue si bien avec ses pieds », a déclaré Miguel Andrés, le deuxième entraîneur du Barça (d’abord en raison de la suspension d’Andreu Plaza).

Toujours pas de place

Le rouge qu’Andreu Plaza a vu pour avoir protesté contre l’action arbitrale controversée Lors du troisième quart de finale, il l’empêchera également de mener l’équipe le 16 juin lors du deuxième match de demi-finale contre Palma Futsal aux Palau.

Comme cela s’est produit dans Son Moix lors du premier match, son assistant Miguel Andrés sera assis sur le banc. La décision de Toledo de commencer la prolongation avec Dyego comme gardien-joueur a été la clé pour changer le signe du match et la victoire.